Sanremo è il soft power della destra? Dopo la “rivoluzione” di Amadeus Carlo Conti restaura la noia nazional popolare

Quali sono? Innanzitutto Laura Pausini co-conduttrice per tutte le sere. Al suo fianco si alterneranno poi Can Yaman la prima sera, Achille Lauro, Lillo Petrolo e Pilar Fogliati la seconda, Irina Shayk la terza, mentre il venerdì sera toccherà a Nino Frassica. Per quanto riguarda invece gli ospiti, ci saranno Tiziano Ferro ed Eros Ramazzotti in coppia con Alicia Keys. Max Pezzali invece, sarà sulla nave Costa tutte le sere: Carlo Conti si collegherà dall'Ariston. Per la finalissima invece, Conti ha piazzato la mazzata definitiva al vento nuovo che soffiava sull'evento: Andrea Bocelli.

Laura Pausini è alla sua nona volta all'Ariston: è stata ospite già nel 2001, 2006, 2016, 2018, 2021 e 2022 (nel '93 e '94 in gara con La Solitudine tra i giovani, l'anno seguente nei big con Strani Amori). Tiziano Ferro è stato co-conduttore con Amadeus per tutta la durata dell'edizione 2020; Achille Lauro invece è stato ospite fisso nel 2021, mentre Eros Ramazzotti veniva accolto nel 2024 per celebrare i 40 anni di Terra Promessa. Nino Frassica infine, ha già co-condotto l'anno scorso. Paradossalmente, la vera novità sarebbe stato Andrea Pucci, il cui ritiro ha profondamente indignato Giorgia Meloni che, però, potrà consolarsi con la Pausini e Bocelli: due artisti ligi alle istituzioni e che di certo, le faranno dormire sonni tranquilli.

Il cast invece, per quanto potrebbe riservare sorprese, manca del nome da grandi numeri; in compenso ci sono i figli di Gigi D'Alessio, Gianni Morandi e Alessandro Gassmann. Del resto, il sesto posto di Giorgia lo scorso anno avrà messo in allarme i veri big, temendo di finire bassi in classifica: una paura che i big hanno da sempre, ma che dopo l'ultima edizione si è fatta ancor apiù vivo.

Per la cronaca, questi sono gli artisti che si esibiranno sul palco dell'Ariston: Tommaso Paradiso, Chiello, Serena Brancale, Fulminacci, Ditonellapiaga, Fedez e Masini, Leo Gassmann, Sayf, Arisa, Tredici Pietro, Sal da Vinci, Malyka Ayane, Luchè, Samurai Jay, Raf, Ermal Meta, Nayt, Elettra Lamborghini, J-Ax, Michele Bravi, Enrico Nigiotti, Maria Antonietta & Colombre, Francesco Renga, Mara Sattei, LDA e Aka7even, Levante, Dargen D'Amico, Eddie Brock, Patty Pravo e le Bambole di Pezza.

Insomma: il Festival di Sanremo 2026 non è ancora iniziato, eppure la sensazione che l'evento abbia già riniziato ad ingrigire è fortissima.