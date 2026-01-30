Achille Lauro co-conduttore di Sanremo 2026: con Carlo Conti torna all'Ariston per la sesta volta in sette anni. Ma lui non era il genio fuori dagli schemi e diverso dalla massa?

Del resto, ormai Achille Lauro è diventato un tutt'uno con l'evento nazionalpopolare per eccellenza: vero nome Lauro De Marinis, si è materializzato per la prima volta in riviera nel 2019. Alla conduzione c'era Claudio Baglioni, il brano era Rolls Royce e a Lauro toccava il ruolo di essere quello che scompigliava la kermesse: il pezzo, nel dubbio, era stato puntato da Striscia la Notizia perché, secondo il programma di Ricci, conteneva dei riferimenti impliciti all'ecstasy.

Il ritorno è stato nel 2020, anno della tutina e un pezzo che non lasciava dubbi: Me ne frego. La tutina del Lauro anticonformista era firmata da Gucci, che da qualche tempo grazie ad Alessandro Michele, pescava tra gli artisti meno convenzionali: lo stesso Gucci che, per intenderci, due anni prima non solo aveva fatto sfilare Lucio Corsi, ma lo aveva pure scelto come protagonista per una campagna pubblicitaria.

L'anno successivo, e siamo già alla terza presenza, Amadeus aveva fiutato il potenziale del personaggio. Via dunque ai “quadri”: ospite tutte le sere, ogni volta con un'esibizione e una messa in scena portatrice di messaggio che andava pescato nei rimandi a celebri opere d'arte, nei vestiti sontuosi, ma soprattutto, nel suo profilo Instagram dove li spiegava.

Dopo cinque serate, trattato ogni volta come grande ospite d'onore, il rischio che la grande opera d'arte vivente potesse essere una baraconnata vestita di Gucci, è venuto a molti. Ma non ad Achille Lauro, che a Sanremo 2022 ha pensato di battezzarsi sul palco mentre cantava Domenica.