Sanremo 2026, Laura Pausini co-conduttrice di Sanremo è “come film di orrore”, ma proprio per questo è perfetta per Carlo Conti (che quest'anno ha deciso di puntare sulla noia)

Laura Pausini è una star internazionale con, tra gli altri premi, cinque Latin Grammy e un Golden Globe sulla mensola di casa; alla carriera musicale poi, si aggiunge quella televisiva come coach in vari talent tra Spagna, Messico e Usa. Sulla carta dunque, una scelta ineccepibile.

Nata artisticamente proprio a Sanremo, si tratta di uno di quei nomi che non si metterebbe mai in gioco partecipando come concorrente, ma è comunque diventata ormai di casa. La Pausini co-conduttrice ricorda l'operazione Tiziano Ferro nel 2020: un altro che è diventato una star internazionale, un altro di quelli che non parteciperebbe mai perché potrebbe finire dietro nomi meno blasonati rispetto al suo, ma per fare altro, al Festival ci va eccome. Perché Sanremo è Sanremo, parappapappapapà.

Nel 2020 però, l'anno di Ferro, c'erano Amadeus e Fiorello: invece adesso Ama se n'è andato e non ritorna più. Ama che in realtà non schiodava affatto a volerla dire tutta, eppure i suoi Festival sono stati sì quelli delle lungaggini, delle dirette infinite, ma pure quelli del “dov'è Bugo”, di John Travolta che balla il “qua qua”, di “piccola Chiara” che legge la letterina alla se del futuro, di Blanco che prende a calci le rose: tanti momenti che ci hanno fatto commentare, sfottere, sghignazzare. Momenti che ancora ricordiamo e ci hanno intrattenuto anche dopo la serata: e sì, la musica non c'entra niente, ma qui è di Sanremo che stiamo parlando, uno show televisivo.