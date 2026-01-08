Macché nave: Carlo Conti ammazza l'hype di Sanremo e annuncia Max Pezzali ospite fisso sul palco della nave Costa. Ma Max merita il palco dell' Ariston, e vi spieghiamo perché

Ci siamo abituati già da tempo ai Festival al risparmio. Dato che sono finiti i soldi e ormai gli ospiti internazionali ce li sogniamo da qualche lustro, dato che abbiamo dovuto ripiegare su quelli di casa nostra, allora non c'è nessuno che meriterebbe di essere ospite sul palco dell'Ariston più di Max Pezzali. E questo per un semplice motivo: perché non c'è nessun artista più generazionale di lui. Per i quarantenni o giù di lì, esistono due soli Al Bano e Romina, e rispondono al nome di Max Pezzali e Mauro Repetto. Cioè gli 883.

All'Ariston sono passati come ospiti Tiziano Ferro, Cesare Cremonini, Laura Pausini, Eros Ramazzotti, che saranno pure considerati artisti più blasonati, ma nessuno di loro è entrato nel linguaggio della gente: chiunque di noi invece, sempre tra i quarantenni o giù di lì, ha citato almeno una volta in vita sua la regola dell'amico mentre si districava in una qualche conversazione sul senso delle cose.