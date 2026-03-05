Che figura di mer*a! La Rai aveva licenziato il caporedattore di Rai Sport per un’email ma ora deve sborsare 200 mila euro perché fu una decisione illegittima

Al centro del contenzioso, una mail pubblica che il caporedattore in questione, Enrico Testa, aveva spedito alla redazione utilizzando toni forti. L'azienda aveva ritenuto la mail volgare, offensiva e lesiva della dignità del direttore, Jacopo Volpi, e aveva avviato due procedimenti disciplinari; a Testa si imputava la violazione degli obblighi di diligenza, correttezza e buona fede che, di conseguenza, avrebbero intaccato il vincolo fiduciario tra direttore e sottoposto.

A dicembre 2024, era poi arrivato il licenziamento del giornalista. Ma il codice disciplinare della stessa azienda non contempla il licenziamento per casi simili: per le ingiurie nei confronti di colleghi e superiori infatti, la pena prevista è una sospensione oppure una multa. Di certo non la cacciata dall'azienda, che invece è un'espulsione anziché una sanzione conservativa.

Il licenziamento in definitiva, è stato ritenuto sproporzionato rispetto all'entità dei fatti contestati. Il Tribunale del Lavoro perciò, ha stabilito che la Rai dovrà risarcire Enrico Testa per il licenziamento illegittimo, riconoscendogli l'equivalente di 24 mensilità dell'ultima retribuzione: una cifra che si attesta oltre i 200mila euro.

L'ex caporedattore intanto, ha dato mandato ai suoi avvocati per il ricorso in appello: perché il Tribunale del Lavoro ha stabilito il risarcimento ma non il reintegro, a cui invece Testa punta. Nel frattempo, una sentenza della Corte Costituzonale (n.128 del 2024) ha stabilito che il reintegro spetti proprio anche ai licenziamenti sproporzionati: ed è proprio su questa sentenza che gli avvocati della difesa punteranno.