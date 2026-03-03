Grazie a Mediaset Fabrizio Corona è diventato un "martire" della censura: lo portano solo in tribunale senza rispondergli, gli fanno togliere i video in poche ore, ma lui diventa virale e clandestino

Nel pomeriggio l'Ansa fa sapere che Alfonso Signorini si è dimesso anche da direttore editoriale di Chi, pubblicando in anticipo stralci della lettera di addio che il giornalista ha scritto per congedarsi dal pubblico. E alle 21.00 di sera, puntuale, ecco un nuovo video di Falsissimo che, com'era prevedibile, accusa di nuovo l'ormai ex volto Mediaset. Stavolta a fare da testimone a Fabrizio Corona è stato Vito Coppola, personal trainer che ha raccontato tentativi di approccio fisico, nonostante lui non avesse intenzione di pagare il “prezzo del successo”.

Condiviso alle 21.00, dopo un paio di ore il video era già sparito da YouTube. Ma non dal web, perché come già avvenuto per i passati episodi, su X c'era chi aveva subito ricondiviso sia l'episodio gratuito che quello a pagamento. È esattamente questo infatti, il cortorcircuito che si è creato: anche se Corona viene silenziato, ci sarà qualcuno a ricondividere il messaggio. E questo anche perché Mediaset non gli ha mai risposto pubblicamente.