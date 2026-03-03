Fudasca a MOW: “Ultimamente mi sembra che la musica rap non rappresenti nessuno”. E sul feat. con Tredici Pietro a Sanremo e il nuovo brano “Infami”

Partiamo da una domanda banalissima. Perché "Fudasca”?

Fudasca è l'acronimo di “Fuori dalla scatola”, perché da piccolo, comunque prima adolescenza, ero in fissa con una pagina che si chiamava “Think outside the box”, e che proponeva immagini che tu dovevi guardare diverse volte, perché avevano vari significati a seconda di cosa e come le guardavi. Mi piaceva quel concetto lì, di ascoltare magari un brano più volte, per cogliere le sfumature nella musica. E quindi ho detto: “Fuori dalla scatola”.

Ci racconti che rapporto hai con Vita di Lucio Dalla e Gianni Morandi che avete scelto per la serata cover con Tredici Pietro e Galeffi al Festival di Sanremo?

Lucio Dalla per me è una delle più grandi fonti di ispirazione italiane. Io, principalmente, ho sempre ascoltato musica internazionale: però, se devo dire un artista italiano che mi ispira, è proprio Lucio Dalla. È molto bello, ma anche una responsabilità, perché comunque tocchi dei mostri sacri.

Hai lavorato tanto anche fuori dall'Italia: lì è diverso?

Beh, è diverso l'approccio per certi versi. Ci sono, diciamo, degli stereotipi, tipo che se spacchi vieni premiato subito: questo un po' è vero, e mi è stato molto d'aiuto. Soprattutto all'inizio, quando proponevo i primi pezzi magari agli americani a Londra, mi hanno premiato e poi da lì c'è stato dell'interesse anche in Italia. Però per il resto, in realtà, il modus operandi è più o meno simile. Forse è un po' effetto della globalizzazione: ci siamo un po' tutti amalgamati.

Da poco è uscito Infami feat Ketama 126, Side Baby e Close Listen e so che c'è una reference al film L'odio di Kassovitz. Che cosa ti ha ispirato di quel mondo? Che cosa volevi trasferire in questo brano?

Sicuramente il fatto che, ultimamente, mi sembra che la musica rap principalmente non rappresenti veramente nessuno. Quindi c'era la voglia, sia mia che di Ketama, Arturo e Michele, di cercare di parlare alle persone che vivono la vita di tutti i giorni, anche in modo crudo. La cosa che mi ha colpito de L'odio, è che è un film che va guardato almeno due o tre volte per cogliere tutte le sfumature: nel film c'è quel senso di non essere ascoltato, che è un po' quello che si vive tutti i giorni. Poi io vengo dalla provincia di Roma, e L’odio parla della provincia di Parigi. Ne L'odio c'è quel senso di avere una storia da raccontare e non poterla raccontare, e che poi crea un sentimento quasi anarchico: quasi a dire “se quello che vivo non ha valore, allora non ha valore niente”. Ecco, c'era voglia di raccontare questo.