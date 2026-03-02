Mecna, dove si nasconde l'amore? L’intervista a MOW sull’ultimo bacio al Festival di Sanremo e i progetti con Mara Sattei

Suoi gli album: Mentre nessuno guarda, Stupido amore e Bromance. Di amore e altre storie abbiamo parlato a Sanremo con Mecna, al Festival per la serata delle cover insieme a Mara Sattei. Hanno scelto L'ultimo bacio di Carmen Consoli. Una performance incredibile. Ma non è l'unica volta che i due artisti hanno lavorato insieme, proprio quest'anno, infatti, è uscito il brano “Eravamo un’idea”.

“E, ti giuro, l'inverno è un posto perfetto

Perché posso piangere in pace e non fingere

E disegno tutte le case, ci vivo dentro

E disegno te che mi guardi e resti per sempre”.

(Mara Sattei feat Mecna, Eravamo un'idea)

Così gli abbiamo chiesto se ci sono, in Mecna, dei progetti e ambizioni, rimasti dentro di sé, delle idee mai concretizzate e, domanda dopo domanda, è arrivato anche il momento di evocare la dimensione collettiva (o individuale?) dell'arte, della musica. Un tempo, pare, che funzionasse così. La vita come la musica, l'arte. Ci si trovava ai tavoli di un bar e lentamente ci si ispirava. Insieme. E adesso cos’è cambiato?