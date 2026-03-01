Controtempo

Intervista esclusiva a Cicciolina alla Milano Fashion Week, armati d’amore contro il riarmo: “Ho aperto una strada che oggi altri percorrono facilmente. La guerra? Ho pagato per il mio pacifismo”

1 marzo 2026

Illona Staller (Cicciolina) è alla Milano Fashion Week ma fuori dall’Italia scoppia un’altra guerra, quella tra Israele, Stati Uniti e Iran. Il poeta e regista Giorgiomaria Cornelio l’ha intervistata. Sul suo por*o-pacifismo, le sue idee politiche e su quel mondo di cui è stata precorritrice e che oggi, con l’avvento dei social, è cambiato in modo così radicale

Cicciolina, all’anagrafe Ilona Anna Staller, è ancora un portento. Quando la raggiungo, durante la Milano Fashion Week, è al  Viperrr, dove ha appena finito di cantare Muscolo Rosso di fronte a una folla urlante e perlopiù giovanissima. Inno di sfacciata regalità, candido e scandaloso insieme, è un brano che sopravvive a ogni mutazione generazionale. Come lei. A chi le chiede se ha mai indossato cappelli, risponde che rimane fedele alla sua coroncina di fiori. Por*o e politica, “gioia e rivoluzione”… nonostante tutto, un manifesto di ostinato amore. 

Il poeta Giorgiomaria Cornelio e Cicciolina alla Milano Fashion Week
Che cosa ha insegnato, e che cosa ha ancora da insegnare il porno alla politica? E quanto di politico c’è stato nel porno di Cicciolina?

Innanzitutto c’e da dire che io in Italia ho spostato il comune senso del pudore, e questo presumo che lo sappiano tutti. È stata la mia forma politica. Non per niente sono stata molto censurata da varie televisioni, e oggi quasi mai mi si vede, a meno che non vada nei reality. Mi chiamano più all’estero, in Ungheria, in Spagna…

A che cosa attribuisci questo atteggiamento nei tuoi confronti? In fondo, sei un’icona popolare…

Lo sono, ma il motivo della censura è perché in Italia hanno ancora paura delle persone che parlano come vogliono. Che dicono cioè quello che pensano, che non limitano le proprie affermazioni. Questo, dell’icona Cicciolina, spaventa…

E il por*o, invece, fa ancora paura? 

Ma no! Con i social si è diffuso ovunque, è da ogni parte, non si può più limitare. Non avrebbe senso. Certamente oggi è diverso, ma posso dire che io ho aperto una strada che gli altri adesso percorrono più facilmente. Anche questa è stata una forma politica. 

Dubai
I missili iraniani su Dubai in risposta all'attacco preventivo di Usa e Israele Ansa

Una strada, però, oggi inevitabilmente mutata, come dicevi anche te. Si parla molto di porno al tempo delle intelligenze artificiali.  Credi che ci sarà una progressiva sostituzione, o abbiamo ancora bisogno di corpi?

I corpi non possono essere sostituiti. Tette e corpi di ferro, corpi tirati su come  macchine… non bastano. Abbiamo ancora bisogno di carne e di ossa, di contatto umano. Almeno io la penso così. 

Un’ultima questione. Il tuo è sempre stato un messaggio di pace, un uso del por*o anche come forma gioiosamente pacifica. Che cosa ne pensi di questa corsa al riarmo? 

Dobbiamo armarci di amore contro il riarmo e la guerra. Io sono sempre stata contro questa idea terribile di distruzione. Ho pagato le mie parole, il prezzo delle mie posizioni. La mia ideologia è sempre stata “peace, love and no war”. Sembra scontato, ma oggi non lo è. Questa sera, durante l’esibizione, mi sono dimenticata di dirlo, e mi dispiace molto. Bisogna ribadirlo, ogni volta, come si può. Ancora: “Peace, love and no war”!

