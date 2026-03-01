Intervista esclusiva a Cicciolina alla Milano Fashion Week, armati d’amore contro il riarmo: “Ho aperto una strada che oggi altri percorrono facilmente. La guerra? Ho pagato per il mio pacifismo”

Che cosa ha insegnato, e che cosa ha ancora da insegnare il porno alla politica? E quanto di politico c’è stato nel porno di Cicciolina?

Innanzitutto c’e da dire che io in Italia ho spostato il comune senso del pudore, e questo presumo che lo sappiano tutti. È stata la mia forma politica. Non per niente sono stata molto censurata da varie televisioni, e oggi quasi mai mi si vede, a meno che non vada nei reality. Mi chiamano più all’estero, in Ungheria, in Spagna…

A che cosa attribuisci questo atteggiamento nei tuoi confronti? In fondo, sei un’icona popolare…

Lo sono, ma il motivo della censura è perché in Italia hanno ancora paura delle persone che parlano come vogliono. Che dicono cioè quello che pensano, che non limitano le proprie affermazioni. Questo, dell’icona Cicciolina, spaventa…

E il por*o, invece, fa ancora paura?

Ma no! Con i social si è diffuso ovunque, è da ogni parte, non si può più limitare. Non avrebbe senso. Certamente oggi è diverso, ma posso dire che io ho aperto una strada che gli altri adesso percorrono più facilmente. Anche questa è stata una forma politica.