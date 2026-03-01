Ma ora che Khamenei è morto chi comanda in Iran?

Attenzione però, perché la successione di padre in figlio è malvista dall'establishment clericale musulmano sciita, in particolare in un Iran rivoluzionario nato dopo aver rovesciato una monarchia considerata come il male assoluto. E allora via con altri due nomi. Alireza Arafi è un affermato religioso con una comprovata esperienza nelle istituzioni governative e un confidente di Khamenei; attualmente è vicepresidente dell'Assemblea degli Esperti ed è stato membro del potente Consiglio dei Guardiani, che esamina i candidati alle elezioni e le leggi approvate dal parlamento. Mohammad Mehdi Mirbagheri è invece un religioso intransigente e membro dell'Assemblea degli esperti, che rappresenta l'ala più conservatrice dell'establishment clericale. Allarme: è contrario all'Occidente e ritiene inevitabile un conflitto tra credenti e infedeli. Ma c'è anche l'ipotesi due: saltano gli ingranaggi del motore politico iraniano, i bombardamenti di Usa e Israele impediscono, o peggio uccidono, gli altri leader teocratici di Teheran. A quel punto si aprirebbero le porte a un possibile regime change, anche se l'opposizione agli ayatollah è debole, frammentata e soprattutto non ha mai partorito un leader riconoscibile e definito. Uno scenario del genere getterebbe il Paese nell'incertezza e, per evitarla, potrebbero approfittarne i militari. A quel punto il poterebbe verrebbe gestito dai Pasdaran, dai generali, da qualcuno che avrà modo di fare la stessa cosa di Al Jolani in Siria: depositerà la divisa nell'armadio, si aggiusterà la barba e indosserà giacca e cravatta.