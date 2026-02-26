Mario Adinolfi totale su Sanremo: "Un Festival bello come una messa, Fedez il più cristiano di tutti". E su Fabrizio Corona in politica: "Pronto a fargli da professore Schettini"

Adinolfi, sa che lei è una delle poche persone a cui sta piacendo questo Festival di Sanremo?

Si, a me è piaciuto. Non so se sono poche, comunque io penso di intepretare un “sentiment” diffuso; se uno proclama un Festival come cristiano, come ha fatto Conti, allora il plotone d'esecuzione del sistema mediatico spara. Poi però esistono le persone: quando ho scritto qualche parola d'elogio sul Festival nei miei social, che sono tutti aperti quindi chiunque può intervenire anche per insultarmi, ho notato un'importante prevalenza di commenti a sostegno della mia tesi. Cioè l'idea di un Festival finalmente tranquillo e normale, come ha detto Carlo Conti, modestamente punteggiato da alcuni elementi della sua fede cristiana. Che questo possa essere un dato positivo, continuo a confermarlo anche dopo la seconda serata

Ha visto che gli ascolti sono scesi rispetto all'anno scorso?

Vedo che c'è una certa attenzione, in particolare da Dagospia, che parla di tracollo e Sanremo bocciato dagli italiani: un Sanremo che fa il 58%, la seconda al 59,5%, avendo contro la Champions League il martedì e mercoledì la Juventus. Parlare di insuccesso quando fai il quarto ascolto più importante degli ultimi trent'anni, mi sembra davvero un pregiudizio ideologico di chi deve scrivere per forza contro il Festival cristiano di Carlo Conti. Secondo me, invece, la gente sta apprezzando il lavoro del direttore artistico

Ho letto che lei invece ha apprezzato molto Fedez: cosa le è piaciuto?

Il pezzo di Fedez e Masini (Male necessario, ndr) è la classica canzone quaresimale

Scusi?

Il “male necessario” è fondamentalmente la croce: la passione, la sofferenza, la croce insomma. Nel brano c'è questa immagine che trovo politicamente meravigliosa, del latitante prima dell'arresto che non ha più niente da difendere, ma che in questo male vede un senso: è esattamente l'elemento quaresimale. Tutto ciò che noi facciamo, il digiuno, la sofferenza, il Passio Christi che leggiamo il venerdì santo ricordando il dolore estremo della morte di Gesù, è perché c'è un senso: è appunto un “male necessario”. Io ho trovato questa forse la più grande canzone cristiana del Festival, paradossalmente cantanta da Federico che è un ateo conclamato