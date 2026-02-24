MOW in sala stampa a Sanremo! Carlo Conti non capisce niente di politica, ce lo ha detto lui: “Il mio festival? Cristiano e democratico”

Questo Sanremo sarà un festival democristiano. I più informati dicono che la nuova Democrazia Cristiana sia Fratelli d’Italia, cosa ne pensa di questo Carlo Conti? “Non ci capisco nulla di politica. E comunque più che democristiano è cristiano e democratico. Cristiano, perché credo che ci siano dei riferimenti alla mia modestissima fede e democratico perché è per tutti e aperto a tutti”. Ed è aperto a tutti nonostante Ignazio La Russa, vice-presidente del senato e seconda carica dello stato abbia dovuto domandare all’imperativo che Pucci venisse reintegrato nel Festival a “sorpresa”. Alla faccia dell’inclusività, Carlo Conti! Beh, Ignazio, ma se si è autoescluso, sarà libero di fare quello che vuole no? Eh no, Carlo, la libertà è obbligatoria! Che fastidio, avrà pensato Conti. Certo che la politica cerca sempre di metterci il becco in queste cose. Perché la televisione di stato trasmette un Festival come quello di Sanremo che è una cerimonia popolare della musica e plasma ogni anno l’immaginario collettivo dei nuovi italiani.