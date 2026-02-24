Niente di serio by Escort Advisor, o forse sì: a Sanremo MOW intervisterà i Big come nessun altro farà. Sarà una bomba e qui vi spieghiamo tutto

24 febbraio 2026

A Sanremo raddoppiamo. Non solo MOW Privé by Escort Advisor ma anche “Niente di serio”, sempre in collaborazione con il sito di recensioni escort numero uno in Europa. Cos’è? Ve lo spieghiamo qui

Forse non è niente di serio, forse sì. Siamo tornati a Sanremo e questo per noi significa solo una cosa: raccontarvi il Festival come nessuno saprebbe fare. Per questo abbiamo stretto delle collaborazioni che ci aiuteranno a provocare e farvi vedere, dall’interno, la grande macchina che si accende, una volta all’anno, intorno al Festival della Canzone italiana. Lo faremo in modi diversi e senza flirti.

Per questo a Sanremo con noi ci sarà anche Escort Advisor, il primo sito di recensioni di escort in Europa, con cui abbiamo organizzato un videocast unico nella settimana più mondana legata al mondo dello spettacolo in Italia. Si chiama MOW Privé by Escort Advisor e vi abbiamo raccontato tutto qui. Lo abbiamo già fatto nel 2025, con Giancarlo Magalli, Paola Barale e Marina La Rosa, e ora abbiamo scelto di tornare con una nuova stagione nella città che per una volta all’anno diventa il centro italiano dello spettacolo. Ma stavolta, per noi, non era abbastanza. Volevamo fare qualcosa in più, premere ancora di più l’acceleratore.

20260224 151037436 7391

Per questo ci siamo inventati “Niente di serio” by Escort Advisor. È il goal al novantesimo, la domanda che non ti aspetti, quella provocatoria e un po’ piccante. Noi abbiamo scelto di farla ai big che intervisteremo a Sanremo, fuori dall’Ariston, in una location esclusiva e bellissima. Abbiamo la faccia, la voglia e l’occasione per farvi scoprire qualcosa in più delle star che arriveranno a Sanremo. Sulle nostre pagine troverete i video e le interviste su tutto ciò che succede nella città della canzone e qualcosa in più. Qualcosa più MOW. 

Ve lo ricordiamo anche qui. La regola è una sola: non frenare. Mai. E noi non lo faremo. Anche stavolta sarà tutto bellissimo. 

