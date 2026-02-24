Quella di Rogoredo non è una storiaccia, ma un noir. E noi lo abbiamo scritto come avrebbero dovuto raccontarvelo davvero. Tra sbirri, spacciatori, Fight Club e…

Ogni tanto, Luca pattugliava con la squadra. I suoi colleghi ne erano terrorizzati. Carmelo ne godeva: lui era amico fraterno con qualcuno che i suoi colleghi temevano. Era un po’ come essere un capobranco. C’era Luca quella sera in cui dovevano arrestare Zack. Così gli aveva detto Luca: “Ha sbiellato, non vuole pagare, dice che ci denuncia, dobbiamo parlarci”. E così erano andati da Zack, bagnandosi entrambi i calzini che avevano iniziato a puzzare di rancido. Si erano anche appartati dietro un albero, Luca aveva fatto due piste belle grosse sul suo cellulare. Avevano tirato la cocaina sullo schermo illuminato e i loro volti erano diventati blu. Poi lo avevano accerchiato.

Zack era andato nel panico e si era voltato per fuggire.

Carmelo stava ancora pensando — questione di millisecondi — cosa avrebbe dovuto fare quando il suo timpano esplose in scintille che avevano lo stesso odore della cocaina.

Zack era morto, era volato a faccia in giù.

I suoi colleghi avevano spostato lo sguardo terrorizzato dal cadavere di Zack verso di lui. Vedeva il fumo del colpo appena sparato dileguarsi nell’aria attraverso la luce azzurrina di un’illuminazione lontana.

Carmelo si voltò verso Luca.