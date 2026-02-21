Attenzione! Fiorello ci dà due notizie in diretta: una su Corona e una sul futuro conduttore di Sanremo 2027

21 febbraio 2026

Attenzione! Fiorello ci d&agrave; due notizie in diretta: una su Corona e una sul futuro conduttore di Sanremo 2027
Nella diretta Instagram con Rosario Fiorello e Fabrizio Biggio, esplode il caso Fabrizio Corona: dire che ti piace sembra diventato socialmente pericoloso. Tra accuse di censura, damnatio memoriae e gruppi WhatsApp infuocati, si apre un dibattito sulla libertà di guardare e ridere. Intanto, dopo il pasticcio su Stefano De Martino, emerge uno scoop su Sanremo 2027: il nuovo conduttore potrebbe essere un insospettabile (ma nemmeno troppo) amico di Fiorello

di Ottavio Cappellani Ottavio Cappellani

Paurina e Paurona

Oggi due notizie al prezzo di una: 1) Non puoi dire che ti piace Fabrizio Corona e 2) Il conduttore del prossimo Festival di Sanremo 2027 sarà...(entrambe le notizie riguardano Rosario Fiorello). Nella diretta Instagram di ieri sera con Rosario Fiorello e Fabrizio Biggio (ormai è un appuntamento quasi fisso, una dependance della Pennicanza, una Instagrammanza) Rosario Fiorello ha denunciato (con le PROVE PROVE PROVE) un’atmosfera di PAURINA, se non addirittura di PAURONA, intorno al nome di Fabrizio Corona. Se dici che lo guardi e ti piace, praticamente ti buttano fuori dai gruppi WhatsApp (mettimi la foto). Fiorello ha raccontato di una sua amica che gli ha mandato un messaggio di fuoco, di risentimento e di rabbia furibonda a causa della (stupenderrima) imitazione di Corona durante l’unica trasmissione di informazione (insieme a FALSISSIMO, FALSISSIMO, FALSISSIMO) che abbiamo oggi in Italia, ossia la PENNICANZA (ANZA, ANZA, ANZA).

20260221 193907083 5828
La Pennicanza

Ciao Fiorello, ciao Fabrizio

Eh sì, pare proprio che qualcuno voglia non solo censurare, ma addirittura attuare contro Fabrizio Corona una vera e propria damnatio memoriae (suca, suca, suca), il che è un po’ difficile dati i numeri che Falsissimo fa e dato che – come giustamente ha detto Fiorello nella Instagrammanza di ieri: “Ma figurati se uno non guarda Fabrizio Corona”. Dopo ieri, ci saranno anche altri che non saluteranno Fiorello (ciao Fiore), dopo che ha detto: “A me Corona piace, la sua teatralità mi fa impazzire” (ciao Fabrizio).

20260221 194324878 7234
Fabrizio Corona

Eruzione

Confermo, anche a me (ciao Ottavio) qualcuno ha tolto il saluto, anche un mio idolo del giornalismo che però ha preso una posizione contraria a Corona (ma mi sembra esagerato, siamo Etnei: se ci tappate la bocca finisce che eruttiamo – metti una foto di un’eruzione).

20260221 194549563 4299
Eruzione

Il conduttore di Sanremo 2027

Dopo il casino su Stefano De Martino, annunciato come prossimo conduttore di Sanremo 2027, e la successiva marcia indietro con derapata driftata e freno a mano tirato. Praticamente, dopo che Roberto Sergio, ospite di Fiorello, ha detto De Martino, l’UCCELLONE (di De Martino) ha preso fuoco, è bruciato in una sola giornata come carta velina (metti una foto di un uccellone bruciato come carta velina). MOW, a questo punto, può fare lo scoop: il prossimo conduttore del Festival di Sanremo 2027 sarà un amico di Rosario Fiorello. Molto amico. La loro amicizia non è un segreto. Ossia: Fabrizio Biggio (che in realtà è donna). Metti una foto di Fabrizio Biggio conduttore di Sanremo.

20260221 194836202 8590
Fabrizio Biggio si abbronza per condurre Sanremo 2027

Tag

Top Stories

di Ottavio Cappellani Ottavio Cappellani