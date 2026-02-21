Attenzione! Fiorello ci dà due notizie in diretta: una su Corona e una sul futuro conduttore di Sanremo 2027

Oggi due notizie al prezzo di una: 1) Non puoi dire che ti piace Fabrizio Corona e 2) Il conduttore del prossimo Festival di Sanremo 2027 sarà...(entrambe le notizie riguardano Rosario Fiorello). Nella diretta Instagram di ieri sera con Rosario Fiorello e Fabrizio Biggio (ormai è un appuntamento quasi fisso, una dependance della Pennicanza, una Instagrammanza) Rosario Fiorello ha denunciato (con le PROVE PROVE PROVE) un’atmosfera di PAURINA, se non addirittura di PAURONA, intorno al nome di Fabrizio Corona. Se dici che lo guardi e ti piace, praticamente ti buttano fuori dai gruppi WhatsApp (mettimi la foto). Fiorello ha raccontato di una sua amica che gli ha mandato un messaggio di fuoco, di risentimento e di rabbia furibonda a causa della (stupenderrima) imitazione di Corona durante l’unica trasmissione di informazione (insieme a FALSISSIMO, FALSISSIMO, FALSISSIMO) che abbiamo oggi in Italia, ossia la PENNICANZA (ANZA, ANZA, ANZA).