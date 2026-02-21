Col Cairo che vince il Referendum! Il Corriere che mette in prima pagina i dazi bocciati di Trump e Elly Schlein è la prova che “il potere” è abbottato di Giorgia Meloni (e ha l’acquolina per Silvia Salis). Ma…

Quel qualcuno è già stato individuato, ma, ad oggi, non è che sia risultato il più adeguato pure per una faccendina così che sulla carta è facile quasi quanto scottarsi e bruciarsi. Serve, insomma, Elly Schlein. Non perché è Elly Schlein, ma perché adesso alla guida del primo partito d’opposizione c’è lei. Si fa con ciò che si ha, insomma, all’italiana e secondo una tradizione vecchia come la buona cucina. Elly, signori, ha un compito. E se poi si brucia “il potere” non piange, a patto che si bruci solo dopo aver piazzato il composto nel forno caldo e chiuso bene. Tempo di cottura? Qualche annetto. Il tempo, insomma, che Silvia Salis faccia bene a Genova tutto quello che deve fare, ben aiutata da “il potere” che ha dietro e da quella faccia pulita, da quella preparazione e da quella storia personale che sembra l’unica perfetta, ad oggi, per passare oltre Giorgia Meloni. La Carbonara, anche se ci si è voluto provare, a certi tavoli del noto ristorante “il potere” non riesce proprio a far godere tutti. Meglio, quindi, provare a riproporre qualcosa di gourmet, più disciplinato e pure in salsa olimpica: una leadership che profumi di bucato per rassicurare i palati fini dei mercati. Insomma, Giorgia era il flambé divampato per sfinimento del vecchio ordine, ma Silvia adesso è la cottura a sessanta gradi tarata su certi palazzi. Genova è il laboratorio che prepara il dopo Elly e il dopo Giorgia. Il Referendum, invece, è solo qualcosa per amplificare l’odore che si comincia a sentire. Se è profumo di buono o puzza di indigesto, però, bisognerà capirlo. Entro il Referendum...