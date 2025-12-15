Dopo Meloni e Schlein riusciremo a tornare al patriarcato? Soltanto un Sanchez seduttore potrà liberarci dal complesso di Edipo italiano

La donna sola al comando. La Dea Bianca che interrompe la tradizione patrilineare di governo, spezza l’eredità patriarcale ebraica, greca e democristiana e v’introduce un ritorno al paganesimo politeista (è l’epoca dei supereroi mutanti americani, degli oracoli quali l’intelligenza artificiale, delle grandi feste apotropaiche come Atreju) dove è lei ad essere l’unica Ape regina, sua sorella Arianna il colonnello che ha diretto controllo e potere sulle truppe, sui tesserati, sulla macchina del partito Fratelli d’Italia, e sui fuchi da sacrificare, una volta spremuti a dovere, sotto la Luna per ingraziarsi gli dei. E l’Italia, terra di Casanova, Don Giovanni, Marcello Mastroianni e Antonio Zequila, è il luogo ove il complesso di madre è tra i più diffusi e meno curati in assoluto. Non che ci sia qualcosa di male, la donna è un grande continente, labirinto di specchi e meraviglie in cui sperdersi, nutrirsi e trovare conforto, oppure la morte, come ad esempio il Partito Democratico, che nell’elaborazione di una risposta a Giorgia Meloni ha concepito dopo un parto durato a lungo ed estremamente faticoso, se non quasi fatale, la dottoressa Elly Schlein. Ma il punto è un altro, dopo una donna al governo che ci ha soddisfatto come una madre, che ci ha sgridati come una madre, che ci ha puniti ingiustamente come una madre, saremo in grado di tornare indietro? Io credo di no, a meno che non emerga dalle masse un essere mitologico capace di rompere l’incantesimo delle donne e del matriarcato. Altrimenti saremo condannati ad un’eternità di donne al potere.