Pazzesco, Giuseppe Conte interviene in soccorso della povera Schlein agonizzante, “io ci sto, anche io chiesi il confronto”, ma forse, in verità, nel sottosuolo del suo pensiero, la vecchia volpe gode pregustandosi il menage à trois con la dominatrice, la padrona, Giorgia Meloni. Perché la politica non lascia spazio per i giochetti e una politica di professione e machiavellica come la Premier, conosce molto bene lo spazio e il tempo dell’opposizione, avendolo abitato per gran parte della sua vita. E infatti, questa mossa non è volta solamente a spegnere l’opposizione, ma si rivolge anche a Matteo Salvini che con la sua fedelissima Bongiorno ha stoppato il ddl consenso con una logica di fondo molto simile. Non si fanno regali. E qui Meloni risponde indirettamente a Salvini, segnalando che anche lì, non ha paura, ma essendo che sono amici, gli fa la cortesia di mostrare i suoi muscoli indirettamente. E’ il mito dell’underdog, di una donna che dalla Garbatella, quartiere operaio di Roma, ha militato a destra e oggi è la donna più potente d’Italia. Non sbaglia una mossa, come uno di quei session men (women in questo caso) che hanno suonato di tutto e non sbagliano uno stacco, e come un gangster pieno di catene d’oro e armato fino ai denti ti avverte “don’t fuck with me”. Schlein però non comprende e prova a rispondere “se io porto Giuseppe Conte tu porti Tajani e Salvini, facciamo un confronto di coalizione”. Insomma Schlein vuole l’ammucchiata, ma chissà che risponderà Meloni. Immaginiamo la battuta non tarderà ad arrivare e sarà una roba del tipo “a Elly, qui non stiamo mica alla Mucca Assassina o al Tempio del Futuro perduto alla serata tecnosessuale”.