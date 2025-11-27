Salvini è disposto a cedere la Lombardia in cambio della Sicilia: il mondo al contrario tra cannoli, pistacchio di Bronte e quel caro Ponte sullo Stretto

Ma che meraviglia, per un attimo ci è sembrato di assistere davvero a un “mondo al contrario” e ci mancava pochissimo che Roberto Vannacci diventasse segretario del Pd. Perché, dopo avere sentito Matteo Salvini dire pacatamente, pacificamente, serenamente, a proposito delle elezioni per eleggere il presidente della Regione Lombardia: “Se FdI ha un buon candidato in Lombardia lo accoglierò”, aggiungendo però “così come in Sicilia anche noi abbiamo qualche nome da fare”, in parole povere — o ricche — Salvini si sarebbe dimostrato interessato a cedere la Lombardia in cambio della Sicilia.

Certo, immaginare che tutto questo improvviso cambiamento abbia a che vedere con il Ponte sullo Stretto è proprio da maliziosi. Siamo infatti certi che Salvini, al Ponte e a tutto il giro d’affari intorno al Ponte — sul quale si era dimostrato interessato anche Totò Cuffaro prima delle indagini a suo carico, indagini che hanno portato a un subitaneo scioglimento dell’appena nata alleanza della Lega proprio con la Dc di Cuffaro — manco ci stava pensando.

Probabilmente, nei pochi giorni dell’alleanza tra la Lega e Cuffaro ci sarà stata una fitta corrispondenza e sicuramente la Dc sicula avrà parlato alla Lega delle meraviglie della Sicilia: i cannoli, la cassata, la pasta col nero delle seppie, il mercato del pesce, l’Etna, il salame di Brolo (probabilmente è stato sul salame di Brolo che Salvini ha sciolto ogni riserva e preso la decisione che sì, la Sicilia è meglio della Lombardia).