Elly Schlein, lo diciamo da un po' che ti devi spaventare! Silvia Salis in mezzo agli operai dell'Ilva è tutto ciò di cui devi avere paura

Giusto ieri ci domandavamo, ma di cosa avrà paura Elly Schlein? Forse abbiamo una risposta. Oltre agli amici-nemici interni al Pd che provano a farle sgambetti (vedi la questione della candidatura blindata alle politiche del 2027), evidentemente c’è un volto che spaventa chi a sinistra non si è mai voluto occupare dei problemi concreti del paese. Silvia Salis, la sindaca di Genova che fa impazzire il mondo. L’avete vista a fianco degli operai dell’ex Ilva di Corigliano, a Genova, incazzati neri con il governo perché con lo stabilimento di Taranto fermo, loro non hanno semilavorati da lavorare e rischiano di finire in cassa integrazione? Silvia Salis, con un cappotto tra il grigio e il verde militare in mezzo ai caschi gialli e le bandiere rosse descrive solo una cosa. Ecco qualcuno che mastica il linguaggio della politica. Altro che armocromie e diritti civili. La gente non vuole una persona per bene, la gente vuole politici che facciano politica. Silvia Salis fa politica e si occupa di problemi veri, problemi seri. Per Elly Schlein il problema dell’Ilva di Taranto, insieme al compagno Landini, è solo una questione sociale da risolvere, buttarci dentro qualche partecipata e via, poi del resto se ne occuperanno loro a Taranto no? Per i vari governi poi, più o meno è sempre stata la stessa cosa. Lo stabilimento è fallito? Bene, buttiamoci dentro qualche investitore estero a caso e via. Peccato che gli investitori poi non sono arrivati, uno degli altiforni a Taranto a preso fuoco e lo stabilimento è fermo da maggio di quest’anno. Non è solo una questione sociale ragazzi. E’ una questione strategica per il paese e la sua industria.