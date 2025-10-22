Nel medesimo Cda sedeva Edoardo Berti Riboli, proprietario di Villa Montallegro e re delle cliniche private genovesi, che ha donato 2500 euro a titolo personale e altri 5000 a nome della sua società. Per cautela, Berti Riboli aveva sostenuto anche Piciocchi, l’avversario di Salis, con altri 9000 euro, due polizze per un solo rischio. Fra i donatori più influenti compaiono anche Federico Martinoli, imprenditore portuale con interessi nella Diga foranea voluta da Bucci, poi la famiglia Malacalza, ex azionista di riferimento di Banca Carige con la loro Distribuzione Acciai srl, e infine Anna Pettene, avvocata e moglie di Edoardo Garrone, presidente del colosso energetico Erg. Tra i contributi “politicamente sensibili” spiccano invece quelli di chi, dopo la vittoria, ha visto arrivare un incarico. Come Sara Armella, tributarista e manager di area Pd, che ha donato 3000 euro e oggi guida Palazzo Ducale, una delle prime nomine della nuova sindaca. Armella ha fatto parlare di sé anche per aver affidato la comunicazione alla storica portavoce di Giovanni Toti, Jessica Nicolini. Poi Marco Arato, mille euro e una consulenza per Amt, la società di trasporto urbano, e Chicco Franchini, 2500 euro e un posto nel Cda della stessa Amt, dove - raccontano i bene informati - si è presentato alla prima riunione a bordo di una Maserati, gesto non esattamente in linea con la crisi nera dell’azienda. Infine, il nome che chiude il cerchio e lo riapre sulla continuità della città Andrea Pericu, avvocato e figlio dello storico sindaco Ds Beppe Pericu, che molti indicano come il vero king maker della candidatura Salis. Nella nuova giunta figura anche la sorella Silvia Pericu, architetta, oggi assessora all’Ambiente. Di Gattopardo si tratta in quella Genova per noi. E allora lasciaci tornare ai nostri temporali, Genova ha i giorni tutti uguali.