Giorgia Meloni non fuma sigarette italiane. Fumare Vogue fa male al sovranismo

Lo ammetto, io da Giorgia Meloni, presidente del consiglio al maschile, anche se è una bella donna certificata da Donald Trump, mi sarei aspettato che partisse de capoccia contro Erdogan quando le ha detto che doveva smettere di fumare. O quantomeno un’elegante e meno evidente ginocchiata in quelle palle turche. Che poi non si diceva “fumare come un turco”? Quale è il colmo per un presidente della Turchia? Dire al premier (maschile) italiano di smettere di fumare. E quale è il colmo per un presidente del consiglio italiano, sovranista, campanilista, nazionalista, ita(g)lianista, confinista, tutta a favooooore dei prodotti di origine nazionale controllata certificata ita(g)liana pura? Fumare le Vogue. Sigarette oramai della BAT, la British american Tobacco, la stessa multinazionale che si è comprata le MS. E già, addio Nazionali, Nazionali senza filtro, addio Esportazioni, carine, piccole, minute, micidiali. Ma comunque, anche se abbiamo perso le nostra bandierine nicotinose ci sono ancora sigarette prodotte in Italia, ad esempio le Chiaravalle, molto chiare verdi e dolci acque che fanno molto come se ti fumassi direttamente il Petrarca. E invece, dopo che le hanno detto bionda, come le sigarette, la Meloni Italica, orgoglio della produzione Nazionale come la Gioventù che si riunisce ad Atreju, dopo che il turco (mamma li turchi) le ha detto di smettere, che fa? Si fa fotografare con le Vogue?