A Garlasco si svende l'artefatto umano. Siamo oltre i Vanzina. E il procuratore capo della comunicazione italiana si chiama Fabrizio Corona

Ci eravamo stufati degli influencers perché siamo un pubblico onnivoro, mostruoso, assatanato di effetti wow da degustare con un sano infuso di tè alternato da un qualsiasi alimento purchè sia monoproteico, perchè così ci dicono di fare in nome della nostra sacrosanta salute, dobbiamo esser sani per evitare di ingolfare le già tragiche liste di attesa della Sanità. Siamo come un mostro che si autoalimenta di stimoli inutili, piccole curiosità per autodidatti, commenti patetici sotto le bacheche altrui, avidi di qualsiasi contenuto purchè sia divisivo, macabro, becero, real. Siamo “scimmiati” di dopamina digitale a tal punto che abbiamo sviluppato una nuova facoltà; siamo diventati talmente avidi di questa droga di contenuti che riusciamo a cambiare il corso della realtà, l’abbiamo trasformata in un'enorme storytelling pieno di colpi di scena da ingurgitare comodamente in poltrona; da remoto 24 ore su 24. Netflix non basta più ad intrattenere. Da Tarricone in poi, abbiamo scoperto la realtà mescolata alla fiction e da li non ne siamo più usciti, tanto che la fiction si confonde sempre più con la realtà. Oggi commentiamo cose che non accadono, fatti che non esistono, viviamo sulle supposizioni e intorno a queste che si costruiscono le nuove narrazioni. Così nascono nuovi personaggi che non sono più attori, cantanti, poeti o donne bellissime. Oggi siamo ghiotti di interviste ad assassini, tagliagole, pervertiti, generali corrotti, massoni, mafiosi, procuratori, pubblici ministeri e avvocati influencers. Tutti vogliono prendersi la loro fetta di pubblico sfruttando i media. Prima diventano protagonisti della loro storia, poi ce li ritroviamo giudici in un reality e l’anno dopo testimonial di un bagno schiuma. Fanno tanta ginnastica mediatica, presenziano a tutte le trasmissioni, ciondolano tra un podcast e un altro, si fanno la spunta blu e coltivano il loro orticello digitale con gli “onnivori” che li seguirebbero pure in capo al mondo. Tutta questa dinamica genera un ping-pong virale, un personaggio infetta l’altro generando un costante contenuto “premium”; siamo ben oltre la quarta parete vanziniana, qui non serve nemmeno una “figa” per tener su un prima serata, un capolavoro della decrescita felice. Il caso di Garlasco è la vetta di un nuovo genere, il real comedy crime con personaggi che si generano all’interno della trama, tutto questo senza l’aiuto dell'IA. Venghino signori qui si svende l’artefatto umano. Per un bel pezzo, lo stesso genere di show televisivo tirava con le corna e altre faccende simili, ora ci gustiamo in diretta ruoli istituzionali che interpretano ruoli televisivi scritti malissimo da autori malpagati che magari affondano nelle cartelle esattoriali e null’altro; una sorta di commedia dell’arte cinque punto zero. Interpreta la parte dello stronzo, il tuo ruolo è quello, ecco le direttive “redazionali”, dopo vai in live e se funzioni entri nel circo.