Calenda la butta lì: ecco cosa c'è dietro agli aumenti nelle bollette di Enel. E non è una bella storia ma conviene saperla

Calenda polemizza, come al solito, e come al solito propone una soluzione controversa con tanti potenziali effetti collaterali, ovvero mettere a gara le concessioni idroelettriche, oggi spesso rinnovate senza gara ad aziende già esistenti, senza controlli efficaci, con fortissimi appoggi bipartisan. Calenda, poi, quando parla sembra rifarsi al paradosso di Chesterton, quello per cui “il problema del capitalismo non è che ci sono troppi capitalisti, ma troppo pochi capitalisti”. Non arriva certo a dire “privatizziamo Enel”, ma propone una rivoluzione dell’automatismo delle rendite garantite. Come? Grazie al neo-liberismo. Calenda è un personaggio paradossale, un marxista che tenta di cavalcare la forza del capitalismo. Perché se la bolletta aumenta, mentre Enel festeggia utili a due cifre, qualcosa nel sistema non torna. Nei commenti ad un suo post su X, il leader di Azione continua, “Enel Distribuzione lavora in regime concessorio e gli investimenti vengono pagati dai relativi oneri in bolletta. Non precisamente di mercato”. Il punto sul quale non si può dare torto a Carletto è che in Italia vi sono sì dei competitor per Enel, ma il monopolio nella distribuzione è suo e gli altri attori devono servirsi di tale rete il cui costo di utilizzo è stabilito dall’Arera. Difficile però pensare che l’infrastruttura di distribuzione possa essere replicata dai competitor di Enel, ma un ragionamento sui margini stabiliti dall’Autorità per l'Energia forse sì. Ad ogni modo, per Cattaneo, non è la prima volta in cui si trova al centro di polemiche sui compensi a capo di aziende strategiche per l’Italia. Ai tempi di Tim era già stato criticato per i bonus milionari e liquidazioni da manager d’élite. Oggi il gruppo pubblico sotto la sua guida vanta oltre 6 miliardi di utili netti, e la sua figura torna al centro di una discussione che non riguarda solo i soldi, ma il modello stesso di azienda pubblica “capitalista”. Enel non è uno Stato né un’impresa privata. È un ibrido, e come tutti gli ibridi ha due nature incompatibili, ovvero quella dell’efficienza e quella della giustizia sociale. In sintesi, Calenda sostiene che Enel non rischia nulla, ma incassa e basta.