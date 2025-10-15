Hamas macellai. Ma anche Netanyahu: basti ricordare quando Israele e Palestina sfiorarono la pace.

Così come penso che l’unica differenza con Netanyahu sia l’abito di sartoria che indossa Bibi, macchiato ancora del sangue di Yitzhak Rabin, ucciso da un simpatizzante del Likud, il partito di cui Netanyahu è presidente, colpevole, Rabin, agli occhi di Yigal Amir, l’assassino della pace e, a mio vedere, primo elettore di Netanyahu (se la logica non mi fa difetto) degli Accordi di Oslo, del 1993, firmati con Yasser Arafat. Arafat, Rabin e Shimon Peres, per quegli accordi, vinsero il Nobel per la Pace, altro che Donald Trump (“give me the weapons, give me the weapons”). La mia posizione su Hamas e Israele e quindi questa: quella degli ebrei ortodossi newyorchesi, da non confondere, per carità, con gli ortodossi israeliani, che hanno sostenuto Netanyahu fino all’obbligo della leva militare (gli ortodossi, si dalla nascita dello Stato di Israele sono stati esentati dalla leva obbligatoria per la loro vita dedita allo studio della Torah – e anche per questo, forse, mi sento più vicino agli ortodossi americani: studio della Torah e secondo emendamento, libro e fucile a pompa – che è meglio). La storia di Hamas è complicata, devastata da lotte interne per il Potere, così come è complicata la storia di Israele. Addentrarsi nei meandri delle colpe e delle recriminazioni è tempo perso, letteralmente tempo perso. A proposito: qui c’è un* esaltat* che mi dice: “Ma quelli sul pick up col cadavere di Shani Louk chissà cosa avevano dovuto vedere per ridursi così. La colpa è di Israele”. Ho appena risposto: “La loro vigliaccheria non può essere colpa di Israele, o della vigliaccheria di Israele, per almeno due ragioni: 1) Uno Stato è un ente collettivo, non può essere vigliacco o coraggioso 2) Trovi chi ti ha fatto del male e gli cavi gli occhi prima di tagliargli la gola, non te la prendi con una ragazzina che sta ascoltando musica.