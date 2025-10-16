Teatro San Carlo, c’è la fila in procura: alcuni dirigenti sono stati ascoltati per cinque ore, altri piangono in bagno e altri sudano freddo

La confusione è tanta sotto il sole, soprattutto a Napoli, dove non è più chiaro in che modo possano risolvere l’impasse creata da Gaetano Manfredi, sindaco e presidente della Fondazione San Carlo, che da mesi sta bloccando la nomina del nuovo sovrintendente, Fulvio Macciardi, reo di non essere un suo uomo (o, come vi avevamo raccontato, una sua donna). I giornali fanno una gran confusione, perché non è chiaro cosa stia succedendo. C’è cchi sostiene che la nomina sia ormai ratificata e che dunque Macciardi presto arriverà in Fondazione e chi, invece, crede si aspetteranno gli altri ricorsi, così da trascinare la cosa, a Dio piacendo, fino al prossimo anno. L’unica cosa certa è che mentre tutti guardano da una parte, quella istituzionale, c’è tutt’altro genere di movimento proprio dove il sole non batte e tutto è anzi chiarissimo. Da mesi vi raccontiamo quello che è accaduto negli ultimi anni al San Carlo e la nostra inchiesta è arrivata in Corte dei conti e, poi, direttamente in Procura dove Nicola Gratteri ha chiesto di aprire le indagini sulla Fondazione. Noi ci siamo premurati, in tempi non sospetti, di fare arrivare a Gratteri tutto il materiale che avevamo raccolto, e pare che ora la questione si sia complicata proprio per alcuni dei personaggi della nostra storia. Da giorni infatti c’è un gran viavai in procura, dove alcune figure apicali della Fondazione sono state ascoltate.