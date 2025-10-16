Fallaci fuori dal dibattito femminista? Tanto peggio per il femminismo (e Castellina): la verità è che a 50 anni da “Lettera a un bambino mai nato”, Oriana fa ancora paura ai buonisti

A volte credo che l’ostilità verso Oriana Fallaci sia dettata non tanto dalla qualità del suo giornalismo, dai risultati ottenuti, ma dal fatto che scrivesse davvero bene, meglio di tanti altri. E scrivere meglio di tanti altri a quel tempo voleva dire scrivere davvero, davvero bene. Era il motivo per cui molti dei suoi articoli diventavano libri e molti dei suoi libri diventavano bestseller. Al centro del dibattito culturale del suo tempo, per un po’ è stata simbolo del grande giornalismo femminile, per tutti quei motivi che oggi invece le vengono recriminati, perché, in fondo, troppo maschili, come l’assertività, il caratteraccio, l’aggressività. Per non parlare della “svolta a destra”, che in realtà non c’è mai stata, ma che ha fatto sì che in tempi di politicamente corretto la nostra giornalista più importante fosse tacciata di razzismo e xenofobia, lei che ha passato una buona parte della sua vita fuori dall’Italia, a scrivere di tutto, a intervistare chiunque, gli scrittori della Nasa e i teocrati mediorientali. Nel modo sbagliato, secondo alcuni, come Luciana Castellina, giornalista e scrittrice femminista che forse qualcosa da invidiare a Fallaci l’avrebbe, in effetti, chi lo sa, ma tutto fuorché la carriera.

Ora torna su L’Espresso con un’intervista di quelle che sono molto apprezzabili per via della schiettezza, virtù rara oggi, dove si confonde la chiarezza delle idee con la chiarezza dello stile, e si finisce per credere che il “bilificio” di certi editoriali sia in realtà libertà di espressione e non, semplicemente, rutto libero. L’intervista, ahimè, è però dedicata esclusivamente a Oriana Fallaci e quindi l’idea che il confronto vada un po’ da sé è conseguenza naturale dell’articolo stesso. È una demolizione controllata dell’autrice Fallaci, della giornalista Fallaci e, infine, della femminista Fallaci. I motivi sono pochi e un po’ li abbiamo accennati. Oriana era imprevedibile, diretta, schietta, onesta, e allo stesso tempo aveva successo, non era incasellabile, aveva idee che non piacevano alla destra e idee che non piacevano alla sinistra. Per capire in che modo Castellina si sia confrontata con Fallaci, basti questa risposta: “Non conoscevo nessuno che leggesse i suoi libri. Oriana ha avuto un momento di notorietà quando si occupò di Panagulis e del colpo di Stato contro la dittatura dei colonnelli, mentre io fui mandata in carcere, ad Atene”. Oriana Fallaci popstar? Macché, semmai donna di potere, che non è finita in carcere. Se fosse finita in carcere avrebbe avuto altro da dire e lo avrebbe detto meglio… Vedi alla voce Ilaria Salis magari.