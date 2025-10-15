L’eclissi della misura in questa Italia che li chiama “sbirri”. Sulla tragedia di Verona, sulla guerriglia di Udine e una miserabile domanda: estremo, devianze e marginalità sono la nuova normalità?

Sono morti tre sbirri e altri ne sono rimasti feriti a Verona durante un servizio di sgombero in cui una famiglia - già nota da tempo e dichiarata pericolosa - ha messo in piedi una roba degna di una organizzazione terroristica. Altri sbirri, ma vestiti di un altro blu, si sono scontrati con i manifestanti per la pace in tempo di pace che hanno approfittato di una partita di pallone per fare la guerra. Sì, è tutto dannatamente assurdo, ma chi scrive ha una certezza: siete fermi alla parola “sbirri” e tutto il resto è quasi passato in secondo piano. Da una parte quelli che all’uso di quella parola provano un piacere quasi erotico-ideologico e dall’altra quelli che, invece, ne rimangono accecati ogni volta. E in mezzo? Probabilmente tutti quelli che non li chiamerebbero “sbirri”, o “poliziotti”, o “carabinieri”, ma semplicemente “uomini”, “padri”, “lavoratori”. Solo che in Italia funziona così: è tutto una partita di pallone dove ormai esistono solo le curve, con i loro ultras. E in tribuna non c’è più nessuno. O, se c’è, è ignorato. Anche se ha pagato di più, anche se è più autentico. Anche se è più numeroso. Spezzi una lancia in favore dei valori? Sei fascista! Ti emozioni quando vedi la bandiera? Sei fascistissimo! Consideri l’Arma qualcosa di sacro perché ci identifichi quei carabinieri in provincia che t’hanno insegnato tanto sulle regole (quasi facendoti da padre) anche se contestualmente ti sequestravano il motorino truccato e le cannette? Allora sei veramente più nero della pece perché oggi gli dici “grazie” invece di odiarli. E idem l’esatto contrario: pensi che debba essere riconosciuto lo stato di Palestina? Sei un comunista! Non ti piacciono le divise? Sei un comunistaccio! Consideri i diritti civili qualcosa per cui vale la pena lottare? Allora sei veramente più rosso del sole dell’avvenire.

Un paese diviso – ma comunque incapace di rivolte parricide piuttosto che fratricide – lo siamo da sempre, ma oggi la deriva evidente è, sia perdonata la banalità passatista, che le posizioni estreme, le devianze e la marginalità sembrano diventate la normalità. E non ci fa quasi più effetto niente. O, se ce lo fa, meglio star zitti e magari aspettare di capire da che parte stare mentre le curve si vanno a comporre, quasi sempre partendo dai soliti capi ultras. Il paradosso? La misura la dettano quasi sempre i fuorimisura e in questo, probabilmente, c’è la chiave anche del preoccupante astensionismo che ha caratterizzato tutte le ultime tornate elettorali. Mentre loro, i fuorimisura, dicono di voler caratterizzare il voto dei moderati, senza rendersi conto che a non votare non sono i moderati, ma i misurati.