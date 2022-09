Essere marchigiani: anche questa volta vi faremo le scarpe mentre tiriamo fuori le scarpe (pure dal fango)

Come se la natura - che ogni tanto cancella - avesse in qualche modo cancellato pure i luoghi, tutta l’arte che le Marche hanno cullato, la poesia stessa e il cuore che c’hanno lasciato quelli che da qui sono passati. Che il Rinascimento scordatelo senza il ‘400 marchigiano se parliamo di pittura, che D’Annunzio momenti sbava mentre s’affacciava sul Conero, che pure Dante s’è sentito di scrivere ben più delle bellezze e dei personaggi marchigiani cantati sulla Divina Commedia. O ci vogliamo mettere in mezzo lo sport, Valentino Rossi giusto per dirne uno, oppure quei capitani d’impresa che hanno portato nel mondo la bottega sotto casa? Sì, la bottega sotto casa che rimane tale anche quando si fa industria. A proposito: fanno le scarpe, i marchigiani, e le tirano pure fuori sempre. Dal senso di inadeguatezza, dal disagio innato, dalle macerie di un terremoto, dal fango di una alluvione. Da chi ti promette che ci sarà sempre e poi scompare. Con tre o quattro accenti assurdi e una cadenza che magari fa un po’ ridere. Ma tanto di parole, se sei marchigiano, ne servono poche, meno che mai per vantarsi di quanta roba sono le Marche. Perché comunque c’è sempre altro da fare, qualcosa da ricostruire, un dolore da superare, un futuro da rigenerare con prospettive mutate e differenti. A gas aperto non per il gusto della velocità, ma per la necessità di fuggire, al limite inseguire e, al massimo, provare a superare. Se stessi prima che gli altri. Al punto che anche il clamore della solidarietà finisce quasi per dare un po’ fastidio, ma con la timidezza e l’educazione di non stare troppo a dirlo.

"Essere Marchigiani è un destino. Significa stare al mondo in modo tellurico e fantastico al tempo stesso. Aver sempre la necessità di scappare e sempre - sempre - patire la nostalgia ineludibile del ritorno. Significa avere la netta sensazione che la vita si svolga altrove, per poi scoprire che la si è persa in tutto ciò che si è lasciato. Significa rimanere incommensurabilmente soli in un deserto così somigliante al paradiso da confondere gli angeli nel loro volo (C. Catà)"