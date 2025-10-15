La quarta stagione di Bridgerton? Un incrocio tra Elisa di Rivombrosa e Cenerentola. Ecco perché i nuovi episodi non c’entrano un caz*o con i libri e come mai saranno storicamente inattendibili…

Cari gentili lettori, dopo un’attesa interminabile finalmente Bridgerton sta per tornare, a quasi due anni di distanza dalla pubblicazione della terza stagione. A separarci dai nuovi episodi poco più di tre mesi. Infatti, con un post pubblicato sui social, Netflix ha annunciato l’imminente arrivo della quarta stagione di Bridgerton. Lettori, prendete carta e penna e segnatevi in agenda queste due date: il 29 gennaio 2026 usciranno i primi quattro episodi della serie, mentre gli altri quattro verranno pubblicati il 26 febbraio. Sì, questa moda di dividere in due le stagioni ha rotto il cazzo anche a noi. Una scelta dettata solo dal desiderio di creare più hype e aumentare le visualizzazioni. Ma chi scrive ha vissuto l'adolescenza in quel periodo in cui gli episodi delle serie straniere venivano caricati uno a settimana sui siti di streaming, e per giunta con i sottotitoli. Quindi la divisione delle puntate in due blocchi a paragone è quasi un lusso. Ma torniamo alla quarta stagione di Bridgerton che, come le precedenti, non avrà un cazzo in comune con il libro da cui è tratta. O meglio, ci saranno molti punti di distanza. Uno su tutti è la nazionalità della protagonista. Infatti nella serie Sophie diventa inspiegabilmente asiatica. Inspiegabilmente fino a un certo punto, perché lo sappiamo che è tutta questione di politicamente corretto. Del resto anche nelle stagioni precedenti c’è stata una brusca impennata del numero di protagonisti a cui è stata cambiata la razza, rendendo di conseguenza la serie in costume storicamente inattendibile. Perché nel 700 nella nobiltà inglese non c’era nessuno che fosse di colore, figuriamoci la regina.
La trama? Dopo i matrimoni di Daphne, Anthony e Colin spetta al secondo dei fratelli Bridgerton, Benedict, maritarsi. L’amore per lui arriverà in modo inaspettato durante un ballo in maschera organizzato dalla madre. Ballo in cui resta affascinato da una misteriosa dama dal volto coperto. Ma chi si cela dietro quel costume? Nel corso delle puntate Benedict tenta di scoprire l’identità della giovane che, in realtà, a differenza sua non appartiene all’alta società: Sophie infatti è una cameriera. Una stagione a metà strada tra Cenerentola ed Elisa di Rivombrosa. Motivo? Riuscirà l’amore tra Benedict e Sophie a superare le etichette imposte dalla società che rendono il loro un legame proibito? In questo il Conte Ristori ed Elisa insegnano vincendo a mani basse. Caro Netflix, non è forse giunto il momento di lasciarsi alle spalle questo politicamente corretto che fa solo storcere il naso a quelle fetta di pubblico assatanato che mangia serie per colazione? Cari gentili lettori noi la quarta stagione di Bridgerton, politicamente corretto a parte, la vedremo ugualmente. E siamo pronti a elencarvi tutto ciò che non va…