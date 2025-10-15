La quarta stagione di Bridgerton? Un incrocio tra Elisa di Rivombrosa e Cenerentola. Ecco perché i nuovi episodi non c’entrano un caz*o con i libri e come mai saranno storicamente inattendibili…

Cari gentili lettori, dopo un’attesa interminabile finalmente Bridgerton sta per tornare, a quasi due anni di distanza dalla pubblicazione della terza stagione. A separarci dai nuovi episodi poco più di tre mesi. Infatti, con un post pubblicato sui social, Netflix ha annunciato l’imminente arrivo della quarta stagione di Bridgerton. Lettori, prendete carta e penna e segnatevi in agenda queste due date: il 29 gennaio 2026 usciranno i primi quattro episodi della serie, mentre gli altri quattro verranno pubblicati il 26 febbraio. Sì, questa moda di dividere in due le stagioni ha rotto il cazzo anche a noi. Una scelta dettata solo dal desiderio di creare più hype e aumentare le visualizzazioni. Ma chi scrive ha vissuto l'adolescenza in quel periodo in cui gli episodi delle serie straniere venivano caricati uno a settimana sui siti di streaming, e per giunta con i sottotitoli. Quindi la divisione delle puntate in due blocchi a paragone è quasi un lusso. Ma torniamo alla quarta stagione di Bridgerton che, come le precedenti, non avrà un cazzo in comune con il libro da cui è tratta. O meglio, ci saranno molti punti di distanza. Uno su tutti è la nazionalità della protagonista. Infatti nella serie Sophie diventa inspiegabilmente asiatica. Inspiegabilmente fino a un certo punto, perché lo sappiamo che è tutta questione di politicamente corretto. Del resto anche nelle stagioni precedenti c’è stata una brusca impennata del numero di protagonisti a cui è stata cambiata la razza, rendendo di conseguenza la serie in costume storicamente inattendibile. Perché nel 700 nella nobiltà inglese non c’era nessuno che fosse di colore, figuriamoci la regina.