I migliori libri del 2025 secondo MOW? Da “Senza gli altri” di Tuppini a “Narcotopia” di Winn. E poi Herbert, Malaparte e Louis C.K. (sì, proprio lui). Ecco la lista di cui avevi bisogno per sopportare i postumi del Natale

Il primo perché è il più bel libro di filosofia scritto da un italiano quest’anno. Se oggi la filosofia dominante pare essere quella della Relazione, e cioè l’idea che a fondamento di tutte le cose ci sia un rapporto con l’Altro (e che dunque, in extremis, sia l’Altro il mio fondamento; evidentemente una follia…), Tuppini, senza particolare avversione verso le mode ma con ironico distacco, ci spiega perché questo non è vero. Alla base potrebbe non esserci l’Altro, né l’io, ma una sorta di condizione di base omnicomprensiva, un’esperienza assoluta, come la chiama William James, una solitudine estrema, che non ci lascia da soli a trastullarci nel deserto, ma fonda la nostra esistenza nel mondo. Può sembrare paradossale. Ma la relazione, così come l’individualità, nascono da questa profona solitudine, riemerergono dal liquido amniotico dell’esperienza assoluta. In altre parole, se abitiamo uno spazio, questo è lo spazio che non si svende alla visibilità, al trend, all’algoritmo. L’esperienza pura è il contrario della pura presenza, del “qui e ora tanto per”. Tuppini ci ricorda che è possibile immaginare il liberalismo non come una difesa dell’individualismo, ma come una difesa della libertà della solitudine. O meglio: come il fatto stesso della solitudine, che ci rende liberi.

Ciò che non va nel mondo di Chesterton è invece una riedizione di Lindau, che da anni sta procedendo a ripubblicare tutta l’opera del più divertente apologeta cattolico del Novecento. Chesterton pare fece dire a Etienne Gilson, uno dei massimi studiosi di filosofia medievale del Novecento, che il miglior libro su San Tommaso fosse il suo. Chesterton è anche la versione originale del prete che risolve misteri accompagnato dalla sua fede (Don Matteo? Scordatevelo; leggete I racconti di Padre Brown). Ma oltre a tutto questo, Chesterton è stato anche un polemista lucidissimo e ironico, in grado di sfruttare i doppi della lingue, i paradossi, le apparenti contraddizioni. Nella forma breve, negli articoli, nelle riflessioni, ha saputo costruire un sistema coerente che ricorda un Luna Park. I sapiosessuali dovrebbero leggerlo e lasciar perdere per una volta le filosofie petalose che girano oggi.

Infine “Senza futuro” di Paul Morland, un saggio sulla crisi demografica che stiamo correndo. Mentre fino a poco tempo fa si era convinti che il problema sarebbe stato il boom demografico, i troppi figli, una crescita spropositata della popolazione (tale che avrebbe portato al collasso il mondo), ora sappiamo che le cose sono diverse, anzi opposte. Il vero rischio è il calo demografico, la crisi della natalità e, dunque, l’ideologia antinatalista e la convinzione, ormai quasi dogmatica, che si vivrebbe meglio se fossimo di meno. Da anni ci invitano a boicottare la vita. In cambio ci offrono prospettive tristi e demenziali, che tuttavia non siamo in grado di smontare senza ricorrere alla pura logica; e cioè a tutto ciò rispetto a cui queste nuove credenze sono impermeabili. Ora un saggio basato sull’evidenza, attraverso esempi concreti e una casistica ampia (per esempio riguardo alla possibilità che sia l’immigrazione la soluzione giusta; spoiler: no) può aiutare anche i più scettici a capire come stanno davvero le cose.