Cara Maria De Filippi, C’è Posta per Te ha un problema enorme con le relazioni tossiche: ma davvero in prima serata dobbiamo vedere aprire la busta a una suocera da denuncia?

Una tendenza che in questa edizione del programma, la 29esima, sembra più evidente che nelle passate stagioni: e si è visto in particolare nella quarta puntata, dove è arrivata una suocera da denuncia diventata, anziché un pericolo per la nuora, oggetto di ilarità in studio. Oh che risate.

La storia è la seguente: Maria, una madre controllante come poche altre, ha litigato con il figlio Francesco, augurandosi la morte alla nuora Antonella.I rapporti si sono deteriorati fino a che il figlio Francesco ha chiuso ogni rapporto con la famiglia da ben cinque anni. Via via che la storia va avanti però, si capisce di essere molto oltre lo stereotipo della suocera invadente: perché questa donna controlla sempre la nuora dal balcone, le tira oggetti quando la vede passare sotto casa, le mette canzoni di sfottò, la diffama via social. Antonella ammette di avere paura di uscire per andare a lavoro e, addirittura, di essere arrivata al punto di registrare la suocera per tutelarsi. Insomma: ci sarebbero tutti gli elementi almeno per una capatina in Caserma, ma anziché rendersene conto, Maria continua a rivendicare le sue ragioni. Di chiedere scusa ovviamente non se ne parla.

Del resto, se lei non ha capito la gravità del suo comportamento, le risate dello studio le avranno fatto pensare persino di essere simpatica. La De Filippi le fa notare en passant che è tanto se non è stata denunciata, ma in generale l'atteggiamento è accomodante: fosse altrimenti, i presenti non riderebbero. Fosse altrimenti, la percezione generale non sarebbe stata quella di una madre talmente possessiva da risultare ridicola, ma quella di una madre così possessiva da diventare pericolosa.

Invece la conduttrice spinge per aprire la busta, chiedendo più volte a Francesco se gli manchi la mamma. Perché si sa: la mamma vince sempre sull'invidia e sull'odio.