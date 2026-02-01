Cara Maria De Filippi, C’è Posta per Te ha un problema enorme con le relazioni tossiche: ma davvero in prima serata dobbiamo vedere aprire la busta a una suocera da denuncia?

Il “people show” mette in scena le emozioni della gente, ma che si fa quando le emozioni sfociano nella tossicità? Ancora peggio, quando una suocera aspetta che passi la nuora per urlarle in mezzo alla strada e tirarle cose dal balcone? A C'è Posta per Te si apre la busta
Maria, abbiamo un problema. Ora che finalmente ci siamo tolti di torno la prima storia della puntata, quella che serve solo per ospitare qualche amico vip e far sfilare mocciosi, parliamo dell'altra questione fondamentale: C'è Posta per Te ha un problema enorme con le relazioni disfunzionali. A cominciare dal fatto che non vengono individuate come tali, finendo per normalizzarle.
Una tendenza che in questa edizione del programma, la 29esima, sembra più evidente che nelle passate stagioni: e si è visto in particolare nella quarta puntata, dove è arrivata una suocera da denuncia diventata, anziché un pericolo per la nuora, oggetto di ilarità in studio. Oh che risate.
La storia è la seguente: Maria, una madre controllante come poche altre, ha litigato con il figlio Francesco, augurandosi la morte alla nuora Antonella.I rapporti si sono deteriorati fino a che il figlio Francesco ha chiuso ogni rapporto con la famiglia da ben cinque anni. Via via che la storia va avanti però, si capisce di essere molto oltre lo stereotipo della suocera invadente: perché questa donna controlla sempre la nuora dal balcone, le tira oggetti quando la vede passare sotto casa, le mette canzoni di sfottò, la diffama via social. Antonella ammette di avere paura di uscire per andare a lavoro e, addirittura, di essere arrivata al punto di registrare la suocera per tutelarsi. Insomma: ci sarebbero tutti gli elementi almeno per una capatina in Caserma, ma anziché rendersene conto, Maria continua a rivendicare le sue ragioni. Di chiedere scusa ovviamente non se ne parla.
Del resto, se lei non ha capito la gravità del suo comportamento, le risate dello studio le avranno fatto pensare persino di essere simpatica. La De Filippi le fa notare en passant che è tanto se non è stata denunciata, ma in generale l'atteggiamento è accomodante: fosse altrimenti, i presenti non riderebbero. Fosse altrimenti, la percezione generale non sarebbe stata quella di una madre talmente possessiva da risultare ridicola, ma quella di una madre così possessiva da diventare pericolosa.
Invece la conduttrice spinge per aprire la busta, chiedendo più volte a Francesco se gli manchi la mamma. Perché si sa: la mamma vince sempre sull'invidia e sull'odio.
Discorso simile per la storia precedente: un “matrimonio interrotto”, cioè una coppia scoppiata. Antonino ha tradito la moglie Micaela quattro volte, persino mentre era incinta: la povera ragazza l'ha perdonato per tre volte, adesso però ha deciso di stargli lontano. Lui cerca pure di svicolare quando può, insistendo che non lo farà più e che negli ultimi quattro mesi si è comportato bene. Anche qui, pur avendo capito benissimo il soggetto, Maria De Filippi spinge per aprire la busta: infatti alla fine la apre, nonostante Micaela non fosse poi così convinta. Perciò la povera ragazza subisce l'apertura e il ritorno del fedifrago, proprio nel momento in cui cercava di disintossicarsene: la spinta nel burrone quando cercava di allontanarsi dal bordo.
In un'altra puntata invece, pure lì un ragazzo tipo che seminava tradimenti senza troppe remore, si sghignazzava perché la ragazza, esasperata, a un certo punto lo aveva picchiato. Per carità, mai sia partecipare al giochetto del “se fosse stato al contrario”, che serve solo per giocare al ribasso, però la questione rimane: a parti invertite, fosse volato anche solo uno schiaffo, sarebbe stato difficile immaginare la risata della conduttrice o dello studio.
Maria De Filippi si è sempre posta nelle storie come mediatrice, nel tentativo di portare il punto di vista dell'uno all'altro. Ma quando la situazione era particolarmente sfacciata, l'abbiamo vista anche non insistere troppo: più di una volta ha chiesto se la persona volesse aprire solo per sbrigare la pratica. Per seguire la liturgia del programma.
La C'è Posta per Te di oggi invece, segue tutt'altra direzione: punta all'apertura della busta a tutti i costi, col risultato che i comportamenti dei protagonisti ne escono minimizzati. O, ancora peggio, normalizzati. Quanti ieri sera, davanti alla suocera gelosa, avranno pensato che, in fondo, è solo una mamma che vuole bene al figlio? Come tante altre, però un po' di più; e intanto, le parole della nuora passavano in secondo piano.
Per una trasmissione vista da circa 4milioni di teste a puntata, mentre si moltiplicano le campagne di sensibilizzazione sui temi più disparati, mentre si prova ad affrancarsi da schemi vecchi, questo è un cortocircuito che non può passare inosservato: il “people show” mette in scena le emozioni della gente, ma che si fa quando le emozioni sfociano nella tossicità? Ancora peggio, quando una suocera aspetta che passi la nuora per urlarle in mezzo alla strada e tirarle cose dal balcone?
Non spetta a un programma – tanto più di una tv commerciale- educare il pubblico, questo no: ma tenere conto dei messaggi che passano attraverso il programma, questo si.