Viva la Maria!, anche per Antonio Ricci: Striscia la Notizia riparte con la De Filippi in missione per alzare gli ascolti

Ricci non è certo l'unico: non è la prima volta che quando una trasmissione ha bisogno di ritrovare telespettatori, la via mariana diventa la soluzione da percorrere.

È successo pochi mesi fa con Belve, che ha calato l'asso De Filippi come ospite fissa: nella trasmissione infatti, gli intervistati iniziavano a ripetersi e il format di Francesca Fagnani a registrare una lieve perdita di ascolti nelle due edizioni precedenti, così la mossa per provare a rendere più interessante il programma di Rai 2 è stata proprio il nome di punta della concorrenza. Pochi minuti a puntata, senza nemmeno una domanda da “belva” o un'intervista completa che la mettesse a nudo, ma è bastata la presenza a fare da cassa di risonanza in fase di promozione.

Caso ancora più eclatante, il Festival di Sanremo 2017: al terzo Festival dopo due edizioni di ascolti altissimi, Carlo Conti non aveva nessuna intenzione di smentirsi per l'evento simbolo della Rai. Per completare la tripletta perciò, era andato sul sicuro pescando a Mediaset: Maria De Filippi co-conduttrice, ed è fatta. Fu il Festival più visto dal 2006.

Chissà se il tocco di Maria De Filippi aiuterà anche il collega Ricci; nel dubbio, lui s'è assicurato pure di consegnare un Tapiro a Fiorello.