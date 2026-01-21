Se vi piace Tony Pitony, è perché non avete conosciuto Elio e le Storie Tese (e Mika a X Factor lo aveva già capito)

Ci aveva visto lungo Mika, ai provini di X Factor nel 2020: Tony Pitony si presentò con il suo cappello a forma di ciuffo di Elvis per esibirsi con una versione di Hallelujah assolutamente anticonvenzionale. Mentre gli altri giudici Emma e Hell Raton (l'altro dell'edizione era Manuel Agnelli) lo guardavano allibiti, ma anche schifati per la profanazione del brano, Mika aveva già capito tutto: canta molto bene, una persona che si è preparata a lungo e nasconde questo lato professionale dietro la maschera. Mika fu l'unico a dare il suo si, mentre anche il duro e puro Agnelli non era affatto d'accordo: di più, Mika ci rimase male quando si rese conto che Tony Pitony non sarebbe andato oltre quell'audition.

Cinque anni dopo, eccoci qui: a canticchiare “Tu sei Gerry Scotti, io sono il Gabibbo” eccetera eccetera, a usare il brano Striscia nei social. A ridere dell'ironia dei testi di Tony Pitony che, davvero, è il figlio di Elio e di tutte le sue follie da palco. Aveva ragione Mika, che già solo per aver visto oltre le apparenze, si qualifica come miglior giudice passato da quel talent.