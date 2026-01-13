Il grosso, grasso, lussurioso mixtape guercio: abbiamo ascoltato Fastlife Mixtape 5 di Guè, che ormai è come Pablo Picasso

Il tipo, anni quarantacinque, si produce in una serie di immagini che altri non saprebbero nemmeno immaginare. È l’unico rapper italiano che quando parla di Rolex sceglie di citare il Midas, un attrezzo che tendenzialmente i suoi colleghi non hanno mai visto nemmeno in foto. Oppure lo fa titolando un pezzo Sig Sauer, che oltre a superare di slancio la coltre di Beretta, Glock e nei casi peggiori AK-47 di cui parlano continuamente i rapper è una delle tante autocitazioni nel disco, nello specifico il ritornello di Marco da Tropoja. In breve funziona perché riesce a mescolare l'alto e il basso, ostentando una collezione di vini pregiati come se fosse una cintura D&G per poi descrivere con voce poetica una fetida serata a base di prostitute e cocaina.



Guè sceglie gli artisti per il ritornello, anzi il rito, come farebbe Rick Rubin, cioè con l’intuito sviluppato ascoltando chilometri di nastri negli anni, così (e con il gran lavoro di produzuione) esce tutta quell’atmosfera da vecchia East Coast che caratterizza il disco. Il nostro qui è anche l’unico che campiona i vocali di sua figlia per poi farla accreditare tra gli autori del brano, così da regalarle i primi soldi di SIAE della sua carriera dopo che lei gli ha chiesto di regalargli un Labubu no fake e di non fare il loquito. Nel disco c’è l’America, sì, ma pure il Giappone, dalle numerosissime citazioni che hanno sempre fatto parte della carriera di Guè ai video appena pubblicati, il banger da club Loquito e Last Train 2 Shibuya, un pezzo morbido (e riuscito) con il bravissimo Sayf.



Per chiudere: questo Guè sembra Picasso al suo apice, quando diceva che a tredici anni già lavorava come Raffaello ma ci ha messo una vita a farlo come un bambino. Beh, più o meno. Il punto è la spontaneità, la voglia di giocare, di prendere a tegolate in testa i colleghi e nel frattempo fare battute, le stesse che ti possono venire in mente mentre bevi birra in serata con gli amici, tipo Totò Riima o Ryan Ghosting. Guè ci ha messo una vita a raccontare queste storie con la leggerezza di chi le ha vissute. E sarà anche una vita veloce, eppure evidentemente offre i giusti spunti. Ah, Loquito!