Solo Netflix poteva rendere noioso Corona: altro che docuserie estrema, “Io sono notizia” sembra una voce su Wikipedia

La serie di Netflix infatti, si contorce su se stessa: si ripete nel tentativo di delineare la storia di questo figlio d'arte che, metaforicamente parlando, ha ucciso il padre. Col risultato che i momenti davvero interessanti sono i filmati d'epoca: l'Italia della tv di Lele Mora, la vita Smeralda dei vip tra Sardegna e Milano, l'inchiesta di Vallettopoli; tutti momenti in cui Fabrizio Corona c'era, a testimone di una nuova Italia nata dallo schermo della tv commerciale. Ma se qualcuno pensava di poter trovare qualche notizia inedita, o di trovare il Corona di Falsissimo, ne sarà rimasto deluso. Non è un caso che i titoli che ne sono usciti, riguardino la confessione di Nina Moric sul suo aborto e le parole sprezzanti di Corona sulla ex Silvia Provvedi, ritenuta poco attraente per uno che era stato con le più belle di tutte: prima la Moric, poi Belén Rodriguez.

Un bel bigino del personaggio questo Io sono notizia, ma sgonfio: nato sull'onda dell'eco dell'ultima annata a cavallo tra sputtanamenti e canale YouTube, lanciata nell'etere dal caso Signorini e del conseguente terremoto a Mediaset, eppure sguarnita di tutto ciò. Del Corona degli ultimi tempi, nella docuserie Neflix non v'è traccia. Una docuserie intitolata Io sono notizia che, a dispetto del titolo, non ne produce neanche una: un cortocircuito degno del suo protagonista, gliene va dato atto.