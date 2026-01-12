Ma che fine ha fatto Costantino Vitagliano, una delle voci di “Io sono notizia” su Corona? Da primo tronista a Uomini e donne alla malattia: ecco cosa fa oggi

Da Io sono notizia sono riemersi alcuni personaggi mitologici della televisione e dei primi anni Duemila. Lele Mora è uno di questi. Ma alla sua corte, oltre al “preferito” Fabrizio Corona, si era distinto anche Costantino Vitagliano. Tronista originale di Uomini e donne, ambito da tutte e impegnatissimo, nelle notti di quel periodo, a fare il giro delle discoteche, dove migliaia di persone si riunivano per vederlo o salutarlo. “Volevo essere il più bello di tutti. In qualche modo credo di esserci riuscito”, dice nella serie Netflix. Sempre in Io sono notizia racconta dei soldi – tanti - che giravano; e di come Mora avesse fatto delle avances anche a lui: “Ci ha provato con me, così come ci ha provato con tutti. Solo che io però lo rimettevo al suo posto. Ragazzi ero 115 kg, ti facevo male solo con un braccio. Però parlo per me. Lui ti faceva vedere l’oro. C’era il fidanzato che voleva l’aereo privato e lui lo comprava e lo teneva parcheggiato. Poi c’era il ragazzo che voleva la barca e veniva accontentato, il fidanzato che voleva due ville e Mora partiva e acquistava tutto”. Era il periodo di massimo splendore di quel mondo. Ecco: oggi che fa Costantino Vitagliano?
Di recente ha rilasciato un’intervista a Monica Setta in cui ha raccontato delle notti passate a tagliare nastri per “20mila euro” e degli investimenti fatti con i cachet di quel periodo. Con il primo stipendio ha comprato sei case, più una Bentley. Altre spese, però, si rivelarono fallimentari, prestiti a persone che non erano in grado di restituire il denaro: “I miei presunti amici cambiavano auto e giravano in Porsche, quando fino al giorno prima avevano una utilitaria, mentre “altri, che avevano sempre fatto una vita normale, me li ritrovavo in vacanza negli atolli tropicali o nei migliori alberghi del mondo, usando i soldi sottratti a me”. Uno sperpero di denaro che gli costò “un debito di 10mila euro al mese con il fisco”. Crollato Lele Mora, tutto l’ecosistema subì un contraccolpo. E nemmeno il primo tronista di Uomini e Donne poté scamparla.
L’intervista al Corriere e la malattia
A giugno 2024, in un’altra intervista al Corriere della sera, dichiarò: “Mi hanno diagnosticato una malattia autoimmune qualche mese fa e ho perso venti chili. Le cure però sembrano funzionare, sto scalando il cortisone che dava effetti collaterali. Navigo a vista”. Un anno dopo, a Verissimo, disse che le cure “sono solo dei tentativi”, dato che per adesso non esistono farmaci specifici. Ancora al Corriere, a proposito del suo lavoro, chiarì che non era cambiato nulla: “Uso la mia immagine”. Siamo lontani dalle cifre che giravano nei primi anni. Oggi, infatti, Vitagliano si fa pagare “duemila euro più le spese per 90 minuti”. “Passo più tempo possibile con mia figlia Ayla, la vera gioia. Sono contento di darle ciò che a me è mancato: mamma e papà lavoravano sempre per mantenerci. Lui, Orazio, guardia giurata; lei, Rosa, faceva le pulizie. Sono arrivato dove sono permettendo alla mia famiglia di condurre una vita un po’ diversa da quella da cui ero partito. Poi le case popolari mamma non le voleva lasciare perché ci era legatissima”. Successi ma anche momenti difficili: “L’agenzia che mi seguiva, guidata da Lele Mora, è crollata. Io ho sistemato i miei conti con il fisco. Dieci anni fa mi chiedevo come mi sarei ripreso. Da re delle ospitate ero diventato ‘ospite non gradito’. Ho venduto proprietà, usato i guadagni. Non avete mai visto lacrime: gli investimenti mi hanno permesso di restare in piedi”.
Costantino Vitagliano si rivede in Io sono notizia: parla di Corona e Lele Mora, di come tutto è cominciato e poi, velocemente, finito. Lui non ha rimpianti: voleva essere il più bello e ce l’ha fatta. Adesso si concentra su lavori ben scelti e la famiglia. Sui suoi profili social, infatti, lo vediamo spesso insieme a sua figlia.