Ma che fine ha fatto Costantino Vitagliano, una delle voci di “Io sono notizia” su Corona? Da primo tronista a Uomini e donne alla malattia: ecco cosa fa oggi

A giugno 2024, in un’altra intervista al Corriere della sera, dichiarò: “Mi hanno diagnosticato una malattia autoimmune qualche mese fa e ho perso venti chili. Le cure però sembrano funzionare, sto scalando il cortisone che dava effetti collaterali. Navigo a vista”. Un anno dopo, a Verissimo, disse che le cure “sono solo dei tentativi”, dato che per adesso non esistono farmaci specifici. Ancora al Corriere, a proposito del suo lavoro, chiarì che non era cambiato nulla: “Uso la mia immagine”. Siamo lontani dalle cifre che giravano nei primi anni. Oggi, infatti, Vitagliano si fa pagare “duemila euro più le spese per 90 minuti”. “Passo più tempo possibile con mia figlia Ayla, la vera gioia. Sono contento di darle ciò che a me è mancato: mamma e papà lavoravano sempre per mantenerci. Lui, Orazio, guardia giurata; lei, Rosa, faceva le pulizie. Sono arrivato dove sono permettendo alla mia famiglia di condurre una vita un po’ diversa da quella da cui ero partito. Poi le case popolari mamma non le voleva lasciare perché ci era legatissima”. Successi ma anche momenti difficili: “L’agenzia che mi seguiva, guidata da Lele Mora, è crollata. Io ho sistemato i miei conti con il fisco. Dieci anni fa mi chiedevo come mi sarei ripreso. Da re delle ospitate ero diventato ‘ospite non gradito’. Ho venduto proprietà, usato i guadagni. Non avete mai visto lacrime: gli investimenti mi hanno permesso di restare in piedi”.