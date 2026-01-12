Mozart è un Corona che non ce l’ha fatta? Salieri come Lele Mora, Leopold come Vittorio e c’è pure Vallettopoli. “Amadeus” su Sky è un pugno in faccia di cinque ore a chiunque ami la classica (e i geni)

“Ah! Il mio culo mi brucia come fuoco! Che può mai significare? Forse ne uscirà fuori uno stronzo? Che può mai significare? Sì, sì, stronzo, io ti conosco, ti vedo e ti gusto!”

Questo non è Fabrizio Corona che inveisce su YouTube: questo è Wolfgang Amadeus Mozart, il più grande genio della storia della musica.

Dai quartetti alle sinfonie, dai concerti per pianoforte alle opere, tutto è leggerezza d’acqua sorgiva e violenza di cascata che travolge. La sua musica attraversa, passa nelle ossa, si infila nel cervello, ferma il tempo. E non sai perché succede, puoi arrivare fino a un certo punto, poi devi fidarti. Come con la fede.

Mozart è vita e morte, cammino e fermata, liquido e solido, carezza e pugno.

Lo stesso pugno che mi sarei data in faccia dopo aver passato quasi cinque ore a smadonnare guardando Amadeus, la nuova miniserie Sky.

Errori, forzature, scene inutili: talmente tanti sfondoni da farti pensare che sia tutto fatto apposta, così blocchi per verificare su Google e magari ti dimentichi di continuare. Volesse il cielo.Sarebbe facile dire che Amadeus è brutta. Persino legittimo.

Il problema di Amadeus però non è che sia fatta male: è che non serve a niente.