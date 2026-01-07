Ma cosa ci fa Travaglio nella serie Netflix su Corona? Ecco il direttore del Fatto nel trailer di “Io sono notizia”

Travaglio e Corona, coppia quasi paradossale, vista oggi. Il direttore del Fatto, però, quando Fabrizio era in carcere, aveva scritto un editoriale a suo favore. Il titolo diceva già tutto: “E ora graziate Corona”. In quel pezzo Travaglio sosteneva che per quanto l’ex paparazzo non fosse di certo “uno stinco di santo”, le sue colpe non erano così gravi da giustificare la sequela di condanne che la giustizia aveva fatto calare sul suo capo. “È normale che un quarantenne che non ha mai torto un capello a nessuno marcisca in prigione accanto ai boss mafiosi al 41bis, per giunta col divieto di curarsi e rieducarsi, fino al cinquantesimo compleanno?”. Ecco: potrebbe essere questa vecchia battaglia di Travaglio la ragione della sua comparsa in Io sono notizia? Oppure c’è dell’altro? Chissà. “Io ho un idea del mondo in cui non esiste bene”, sentiamo dire a Corona a inizio trailer: “Non credo in nulla”. Su questo abbiamo pochi dubbi. Ancora qualche ora e del passato e presente di Fabrizio Corona, forse, sapremo qualcosa in più.