'L'Amore è cieco' ma Netflix ci vede benissimo: ecco il reality dell'anno (mentre tutti gli altri stanno m0rendo)

La puntata d'esordio è sbarcata sulla piattaforma della grane N il primo dicembre scorso. Ma per valutare il format a 360 gradi era necessario guardarlo per intero. E, con un episodio rilasciato una volta a settimana, ora possiamo farlo. A pochi minuti dall'inizio, ansia: possibile mai che ci siano così tante persone pronte a sposarsi dall'oggi al domani? Inoltre, vedere questi (over) 30enni disposti a schiaffare la propria singletiduine di fronte a 180 Paesi era un po' avvilente: davvero siamo messi così male da valutare la chance di partecipare a un reality e uscirne moglie e marito entro un mese per 'sistemarci'? Non è che prima o dopo ci penserò pure io? Che Mefisto me ne scampi e liberi!

Poi, iniziano gli incontri 'al buio'. E qui è quando la narrazione si avvia per prendere il volo, man mano che i concorrenti si 'conoscono', di chiacchierata in chiacchierata. Sembra una situazione folle, ma sappiamo benissimo quanto non lo sia: alzi la mano chi non si è innamorato conversando su Whatsapp e senza sapere bene che faccia avesse l'altro, almeno una volta nella vita? Infatti, nessuno. Lo abbiamo fatto tutti, conosciamo l'euforia di quei 'buongiorno', la sensazione di essere il pensiero fisso di un perfetto sconosciuto che, dai e dai, non può più fare a meno di 'noi' nelle sue giornate. E viceversa. Sarà la solitudine di questi tempi, ma la maggior parte di noi ha un 'amico immaginario' social a cui raccontare cose di cui non parla nemmeno ai parenti, ai conoscenti stretti: affidarle a un nome, a una voce, offre garanzia (o l'illusione?) di totale assenza di giudizio. Ed è il Sacro Graal di ogni insoddisfazione e/o confessione liberatoria, quasi catartica. Per forza ci si trova così bene.

Il fatto che l'altro non giudichi, perché non ci conosce, lo rende via via indispensabile. Si tende a pensare che sia una persona speciale, forse addirittura unica. Questo perché non lo viviamo nella nostra quotidianità, non deve condividere con noi l'affitto e le spese, non ci vede sclerare al semaforo, il rapporto è purissimo, come nelle favole. I concorrenti de 'L'Amore è Cieco' si scelgono perché si vivono all'interno di queste capsule, di queste bolle dorate. Arriva il momento in cui si dicono pronti a tutto per lui e/o per lei, perfino a sfidare i genitori che saranno, per un motivo o per l'altro, contrari alla loro unione. Sulle ali dell'idealismo romantico spinto, non esiste alcun ostacolo concreto che, insieme, non sia possibile superare. Anzi, le future battaglie in vista, alimentano un sentimento che oramai c'è, è nato e che non ha paura di niente e nessuno. Ah l'amore, questo folle sentimento che rende così adorabilmente scemi di guerra! Eh sì, però una volta che si son trovati e scelti, si devono pure vedere. Quindi, come andrà la prova del nove?