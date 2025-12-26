Altro che Signorini e Corona. Guardatevi il Grande Fratello serbo: Zadruga, un’avventura passionale dove gli ospiti rischiano di menarsi un secondo sì e l’altro pure

Incuriosito dalla storia vado su youtube per cercare qualche video di questa disciplina folkloristica tedesca, ma m’imbatto in un video con un titolo incomprensibile in lingua slava. Lo apro. C’è un uomo in tuta Adidas, o comunque di un tipo simile, abbastanza fisicato, collo taurino, capelli a spazzola, faccia da delinquente. Nel salotto di una casa che ricorda molto quella del Grande Fratello condotto da Alfonso Signorini, il ragazzo sbraita e corre imbizzarrito per la casa imprecando in una lingua che scoprirò essere serbo. Pare soffrire d’amore e tutti gli altri inquilini provano a placare la sua furia. Il ragazzo scavalca il divano, corre verso il televisore al plasma da cento pollici appeso in salotto e gli tira un calcio distruggendolo, poi si getta sul tavolo e si mette a piangere con la testa nascosta tra le braccia forti. Poi si alza e di fronte allo sguardo un po’ sbigottito, ma nemmeno troppo sorpreso degli astanti, donne dalle unghie ricostruite, abbigliamento che noi definiremmo tamarro, e altri simpatici uomini tosti simili a lui, corre fuori dalla casa disperato, alcuni lo prendono sottobraccio, se lo coccolano, sembrano dirgli – ma non è dato sapere – che andrà tutto bene, che non deve fare così. Scopro, non so come, che il ragazzo in questione si chiama Mensur Ajdarpašić – sì come la disciplina tedesca delle spadate in faccia – e che è uno dei partecipanti al reality serbo Zadruga, che però oggi si chiama Elita. Cercavo tutt’altro e ho scoperto qualcosa di meraviglioso. Totalmente esaltato da questa cosa vado a cercarmi altri video di questo splendido show e nel frattempo penso, “chissà se con uno così Signorini… non credo”. Se qui per entrare al Grande Fratello belli e brutti si sono concessi al patron del reality Mediaset, l’impressione è che in quello serbo, Zadruga, abbiano piuttosto preso il conduttore e lo abbiano gonfiato di botte. Perché?