Avete visto bene i video dell’operazione in Venezuela? Nessuna resistenza al fuoco americano né morti ripresi: ma non vi sembra strano rapire un presidente così facilmente?

Delcy Rodrìguez, la vice dell’ormai ex presidente (che però continua a rivendicare la legittimità della sua carica) parrebbe essere l’interlocutore scelto da Donald Trump per “governare” il paese, anche se la trattativa che prosegue sottotraccia è tutt’altro che estinta. Maria Corina Machado, per altro, non parrebbe essere rassegnata a perdersi l’occasione di cavalcare l’operazione militare americana e si è addirittura detta pronta a cedere a Trump il premio Nobel da lui tanto vituperato e mai ottenuto. Sarà per questo che ha deciso di fare tutto il contrario di quel che aveva promesso durante la campagna elettorale? Ricordate la pace nel mondo e tutte quelle belle cose? Per inaugurare il 2026 ci ha regalato un’altra misteriosissima operazione militare, dopo quella in Iran e ora promette che i prossimi saranno la Colombia, la Groenlandia e l’Iran, appunto. Nel frattempo le navi da guerra americane rimangono schierate di fronte al Venezuela, come anche tutto il resto dell’assetto militare con tanto di soldati che da mesi se ne stanno pronti ad eventuali ed ulteriori manovre. Per quanto tempo sia a livello tecnico, logistico, gestionale e politico è sostenibile una simile situazione? L’Eni, ad esempio, è in credito con il Venezuela di 3 miliardi di dollari per i servigi offerti nell’estrazione del petrolio pesante di cui è ricco il Venezuela. C’è tutto un vuoto normativo che persiste e dovrà essere colmato anche dalla politica nel giro di poco.