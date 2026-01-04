Gli Usa bombardano il Venezuela e il diritto internazionale sembra carta straccia? Guardate il film Norimberga con Russell Crowe e fatevi questa domanda

Alla sbarra a Norimberga ci sono Hermann Goering e altri 21 gerarchi nazisti, accusati di crimini di guerra e contro l’umanità. A giudicarli saranno i vincitori: Urss, Francia, Gran Bretagna e Stati Uniti. Il procuratore capo statunitense Robert Jackson durante la sua arringa di apertura del processo guarda gli imputati e poi la corte: in quell’aula, quel giorno, ci sono criminali tedeschi; domani, però, ci potrebbero essere compatrioti, militari dell’esercito della propria nazione, capi di stato del nostro mondo. Il processo di Norimberga è un’assunzione di responsabilità collettiva: l’intera comunità internazionale, dopo la sentenza, dovrà rendere conto delle proprie azioni secondo quanto stabilito. Un punto di non ritorno giuridico ed etico. L’arringa di Robert Jackson, dunque, è un monito per l’America stessa e gli alleati. James Vanderbilt ha ricordato quei fatti nel suo film Norimberga, uscito a dicembre, dimenticato in poche sale per far spazio a Buen Camino e ad Avatar. I protagonisti sono Russell Crowe nei panni di Hermann Goering e Rami Malek come Douglas Kelley, psichiatra americano incaricato di sorvegliare sulla salute mentale dei gerarchi per impedirne il suicidio. Il processo è cominciato il 20 novembre del 1945 e si è concluso il primo ottobre 1946. Sono passati 80 anni dall’arringa di Jackson. Lezione imparata, quindi?