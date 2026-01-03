Trump attacca il Venezuela e cattura Maduro, ma cosa sta succedendo? "È un salto nel vuoto pericoloso, non certo una liberazione". Lo abbiamo chiesto all’analista Andrea Muratore

Trump alla fine ha ceduto alle pressioni del partito della guerra guidato da Hegseth, è corretto?

Sì, però, alla fine la decisione è stata sua. In America c’è una gerarchia molto chiara. Il comandante in capo ha l’ultima parola

Come è avvenuta operativamente l’operazione di attacco al Venezuela?

Allora, operativamente quello che abbiamo visto sono state essenzialmente tre cose. Uno: l’uso di missili come i Tomahawk lanciati su obiettivi strategici tipo basi aeree, centri di comando e controllo satellitare, caserme, attacchi mirati. Due: dobbiamo aggiungere a questo parallelamente l’uso degli F-35, degli Apache, e questo è molto coerente con lo schieramento che è stato portato avanti in questi mesi, da agosto in avanti, questa “diplomazia delle cannoniere” di Trump con il progressivo sommarsi di sempre nuovi asset a Porto Rico e dintorni e la creazione un po’ del terreno preparatorio a questa mossa. Terzo tema, che è la cosa più interessante - ed è così che molto probabilmente è stato arrestato Maduro - è l’uso delle forze speciali. I video mostrano che c’erano elicotteri a bassa quota su Caracas. Erano Apache, Chinook, e bombardavano obiettivi. Pare sia stata colpita anche la casa del ministro della Difesa, Padrino López, e questo è un tema interessante perché sicuramente ti dice che gli americani avevano possibilità di manovra, ma c’è anche il tema del fatto che questa mossa dimostra la supremazia militare assoluta Usa.

C’è qualcosa che non torna in questo attacco al Venezuela?

Mi stupisce che non sia stato sparato un colpo dai venezuelani. Qui non è che stai bombardando dal cielo con i B-52, con le mega fortezze volanti che sono irraggiungibili. Qui avevi gli aerei, i caccia e gli elicotteri americani che scorrazzavano per i cieli della capitale di un paese armato anche con missili russi S-300 e così via, in cui non è stato sparato un colpo. Questo mi fa pensare – non abbiamo ancora le prove ovviamente per dimostrarlo – ma che se il raid mirato era contro Miraflores, il palazzo del presidente, è possibilissimo che questa manovra abbia avuto un qualche tipo di semaforo verde dalle forze armate o da settori delle forze armate venezuelane e che questi mesi di pressione, di build-up militare e di minaccia costante a Maduro avessero non solo l’obiettivo di colpire i narcotrafficanti, ma anche di mostrare a un’ampia fetta dei militari venezuelani che non si scherzava e che forse, in caso di operazione, avrebbero dovuto sacrificare Maduro. Questo mi viene da pensare perché è inspiegabile che anche solo per sbaglio, anche solo per reazione, un colpo non parta. Inoltre, va ricordato che Padrino López è stato colpito anche perché con lui gli americani avevano un conto aperto nel 2019, quando Trump provò una prima volta, se ti ricordi, a rovesciare Maduro. Maduro ai tempi fu sfidato da Juan Guaidó, che era il presidente dell’Assemblea Nazionale e che era stato riconosciuto dagli statunitensi come presidente legittimo. Poi, tramite il Consiglio di Sicurezza Nazionale di John Bolton, Trump aveva provato a organizzare un colpo di Stato dall’interno in Venezuela, cercando di sobillare i militari per abbandonare Maduro. Bolton e gli inviati speciali americani incontrarono – o meglio contattarono più volte – sia Padrino López, che era già ministro della Difesa, e poi il vicepresidente del partito di Maduro, Diosdado Cabello, che avevano fornito a Guaidó e a Bolton finte assicurazioni circa il fatto che ci sarebbe stato un ammutinamento dei militari, per poi vendere questo complotto a Maduro che riuscì a sventarlo. Quindi, sai, se tu la fai una volta all’America, tendenzialmente l’America non dimentica. Però questo ti spiega molto di perché il sistema venezuelano ha un solo centro nevralgico, che è l’apparato militare. L’apparato militare rivendicato da Maduro come fiore all’occhiello di questo governo-regime, ma al contempo anche, per sua natura, il punto critico, il punto più debole. Intendiamoci, quanti militari venezuelani che sono anche manager, anche capi di società petrolifere e via discorrendo, avrebbero voluto rischiare in qualsiasi posizione per difendere un regime che comunque stava venendo messo nel mirino? Questo è indubbiamente un tema che dobbiamo tenere in considerazione.