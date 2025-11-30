Perché il Venezuela ha liberato il prigioniero francese Camilo Castro e non l'italiano Trentini? Ve lo spieghiamo noi: Macron fa un gioco tutto suo mentre noi dobbiamo aspettare Trump

Parole pesanti come macigni che diventano ancora più emblematiche dopo la notizia del rilascio di Castro. C'è già chi si chiede: perché Maduro ha liberato il prigioniero francese e non il nostro? Domanda molto populista ma che consente di tracciare un quadro preciso in merito a come si sono mosse diplomaticamente Parigi e Roma. La situazione è semplice: la Francia non ha aspettato niente e nessuno, tanto meno i comodi di Donald Trump che sta giocando a fare la guerra al Venezuela, mentre il governo Meloni aspettava presumibilmente di agire di sponda con Washington. Peccato che le relazioni a doppia mandata costruite da Roma con la Casa Bianca abbiano portato a pochissimo, e che Trentini continua a restare in Venezuela. Al contrario Macron può essere soddisfatto dei risultati raccolti. “Condivido il sollievo dei suoi cari e ringrazio tutti coloro che hanno lavorato per la sua liberazione. La Francia a volte avanza silenziosamente, ma sempre con determinazione e compostezza: è così che proteggiamo i nostri cari”, ha scritto su X il capo dell'Eliseo, a conferma che la grandeur francese esiste ancora e funziona. La diplomazia francese, del resto, è reduce dal ritorno a casa di Cecile Kohler e Jacques Paris dall'Iran e dalla grazia concessa in Germania allo scrittore franco-algerino Boualem Sansal. Mica male per chi, la Francia di Macron, viene raccontata dai media italiani come sull'orlo del baratro.