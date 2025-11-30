Tom Stoppard è tornato agli dèi: il segreto della tragicommedia, la grazia del Teatro e la magia che continua a salvarci

Tom Stoppard è morto, o meglio è tornato agli dèi. Perché Stoppard era “olimpico” (più di Goethe, molto più di Goethe), possedeva – o meglio era toccato da - una grazia in Tom che gli fa scrivere, in Shakespeare in Love (immenso inno all’amore per il Teatro e al caos da dove immancabilmente nasce – e deve nascere), a proposito di come sia possibile che lo spettacolo possa mai andare in scena nonostante i continui imprevisti, i ritardi e i problemi finanziari: “Non lo so. È un mistero. Come per miracolo si va in scena”. Io non lo so se c’è un autore che in vita mia ho amato più di Tom Stoppard. Certo, devo tantissimo a William Gibson (senza il quale non avrei mai scritto un romanzo), devo tanto a Manlio Sgalambro (che mi prese per i capelli nei miei complicati vent’anni), e se non ci fosse stato Nino Martoglio non mi sarei appassionato al teatro e alla struttura drammaturgica. Ma non avrei amato così tanto Shakespeare (tanto da scriverci sopra due romanzi) se non ci fosse stato Stoppard.

Io sono assolutamente convinto che il Teatro contemporaneo abbia toccato con lui, e solo con lui, le vette che al Teatro competono, e se c’è stato qualcuno in grado di mettere insieme la lezione (o la missione) del Teatro Classico, ossia greco, con il Teatro anglosassone, è stato lui e solo lui, perché aveva nelle mani il mestiere del segreto, e questo segreto si chiama tragicommedia. A mia conoscenza non ci sono stati autori in grado di maneggiarla meglio di Stoppard e di Willy, perché se conosci Stoppard non puoi chiamare diversamente Shakespeare: lo devi chiamare Willy, perché il segreto del segreto, ossia il segreto della tragicommedia, è la “complicità”, che non è altro che l’amicizia nel senso di “Adelphi”, fratelli, sodali, uniti dalla consapevolezza della tragedia umana e dal sorriso che si è riusciti a conquistare.