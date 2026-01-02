L’azienda di famiglia si spacca ed ecco a voi Fausto Lama, il 50% dei Coma Cose “A tanto così” dalla carriera solista: può farcela?

con piglio arringa-popolo un po’ alla Vasco, una sorta di inno (della rinascita?). “Nei verbi al futuro c’è un posto al sicuro ma serve un’idea”. Giusto. Ora Fausto ce la mostri, questa idea. Senza guardarsi indietro.Un post social, scarno ed efficace, recitava: "Ebbene sì... Fausto e Francesca si sono lasciati”. All’apice della popolarità. “Dieci anni strepitosi, ma è tempo di camminare da soli", aggiungevano. Un buon traino per le ultime date del tour? Non proprio: i concerti del 27 ottobre al Forum di Assago e del 30 ottobre al Palazzo dello Sport di Roma furono annullati. Pochi biglietti venduti. E così l’ultimo live del duo è stato quello di fine settembre, in piazza Kennedy, per il Settembre rendese 2025. Forse non il finale previsto, e così oggi Fausto torna sui Coma Cose, sulla coppia – o l’azienda? – che scoppia generando due nuove entità/aziende. “Ci siamo resi conto che la musica era quello che ci teneva insieme e che il sentimento si era già assopito. Mischiare amore e musica è pericolosissimo”, dichiara Fausto a Fanpage. La coppia va in burnout, racconta. Racconta anche che quei due concerti a Roma e Milano non s’erano da fare perché la coppia non c’era neppure se obbligata ad avere la testa rivolta unicamente alle canzoni. Del resto mica ti viene da cantare se un pezzo di mondo ti sta franando addosso, no? Un discorso “difensivo” che può anche starci (difficile ammettere che le prevendite siano state meno lusinghiere del previsto), ma che ora rischia di diventare un albatros. Nel momento in cui la nuova partenza di Fausto cerca ancora nelle cronache di un recente passato quella rampa di lancio in grado di fornire la necessaria spinta al progetto solista. Noi, a questo punto, storia d’amore finita e storia artistica finita a parte, abbiamo in mano “A tanto così”, electro-pop ottimista e vigoroso che pare un tentativo di sbattere in faccia a tutti,