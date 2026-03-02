La lezione di Alberto Angela a mamma Rai: anche se è senza contratto, sgancia la puntata evento su Versailles che è già una nuova bomba. Ecco perché in Rai è l'unico che merita davvero

È con questo dna biologico e culturale, da questo humus, che Alberto Angela è partito e, da qui, ha compiuto un ulteriore passo in avanti: è diventato nazionalpopolare, più di suo padre. Senza mai perdere credibilità infatti, né in quanto a contenuti né in eleganza, il palentologo non è un semplice volto televisivo: si è ritrovato meme, oggetto di desiderio, esempio di fascino; la contrapposizione a tanti personaggi scialbi che il piccolo schermo ci propina, a partire dai troni di Canale 5.

Con le sue puntate speciali in particolare, ha acquisito la fama di volto familiare. Tant'è che la Rai ha iniziato a mandarle in onda nella sera della festa per eccellenza: Alberto Angela è lo zio affascinante che ti porta a conoscere Roma la notte di Natale; quello che ti guida per le strade di Torino il Natale successivo. E il pubblico è lì davanti allo schermo che lo segue; che recupera la puntata su Raiplay, che ricondivide i contenuti nei social.

L'ultima fatica, per il ciclo di Ulisse, il piacere della scoperta, è Versailles in piano sequenza: passata la sbornia sanremese, Alberto Angela è pronto a portarci nella magnificenza della reggia, tra le stanze del Re Sole e Maria Antonietta. Tutto in un'unica soluzione, con la telecamera che lo seguirà lungo scale, porte segrete, passaggi per ben due ore e venti senza mai staccare, nemmeno sui droni. Tutto ancora, incredibile doverlo ripetere, senza contratto.