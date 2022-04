E poi, diciamolo francamente, quel suo mix micidiale di uomo elegante, colto, e di buone maniere, è anche la risposta, in carne e ossa, ai tronisti dei tempi di Mary, a tutti quei programmi vuoti e vanesi, in cui beccare un uomo prestante che sappia coniugare i congiuntivi è battaglia persa in partenza. Bando alle ciance, quindi, Albertone è uno degli uomini più desiderati del piccolo schermo. Sia benedetto dunque il battesimo col babbo, sulla rete ammiraglia, quasi trent’anni fa (1993), ne "Il pianeta dei dinosauri" (post prima apparizione a Telemontecarlo), senza cui non avremmo potuto bearci, e non solo visivamente, del suo indiscusso sapere. Da allora, il celebre studioso non si è più fermato, collezionando una schiera di programmi ormai cult, che hanno fatto la fortuna del primo canale, da "Ulisse - Il piacere della scoperta" (dal 9 aprile con la nuova stagione), a "Meraviglie - La penisola dei tesori", ringalluzzendo, nel frattempo, pure il pubblico a casa, che lo premia con dei picchi di share insoliti, per dei programmi scientifici.