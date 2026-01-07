Stranger Things 5, il Conformity Gate e la puntata segreta che tutti cercano. Siamo tutti vittime di un'illusione di Vecna

È la teoria che sta spopolando in rete e secondo la quale l’ultima puntata della stagione 5 di Stranger Things non sarebbe stata la vera ultima puntata, ma solo un’illusione creata da Vecna a danno dei protagonisti e degli spettatori. L’idea che Vecna attraversi lo schermo e compia l’illusione anche sugli spettatori sarebbe geniale: il Sottosopra che invade la nostra realtà, rendendo il mondo intero vittima “realmente” di Vecna.